Клопп: «Есть 500 способов выиграть матч. Сегодняшний был слегка уродливый, но какая разница?»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» в 32-м туре АПЛ.

На 90-й минуте защитник лондонцев Тоби Алдервейрелд забил автогол, сделав счет 2:1.

«После победного гола я был относительно спокоен, потому что эта ситуация стала сюрпризом. Я видел только удар по мячу головой и даже не понял, как мяч попал в сетку.

Мне не понравилось, что мы пропустили, но команда нуждалась в этом. В первом тайме мы создали несколько прекрасных моментов и забили отличный гол. Вторая половина оказалась для нас тяжелой, мы толком даже не играли.

Мы способны играть получше, но в первом тайме у нас было достаточно хороших моментов. Во втором тайме их было не так много, но мы забили – что же, 2:1, это прекрасно!

Я говорил, что есть 500 способов выиграть футбольный матч. Сегодняшний был слегка уродливый. Какая разница?» – цитирует немца BBC.