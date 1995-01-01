Клопп: «Есть 500 способов выиграть матч. Сегодняшний был слегка уродливый, но какая разница?»

Все победы важны, но особенно те, где ты их не заслуживаешь! ...б.ля, как сказал, аж сам о.хуел)))
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» в 32-м туре АПЛ.
На 90-й минуте защитник лондонцев Тоби Алдервейрелд забил автогол, сделав счет 2:1.
«После победного гола я был относительно спокоен, потому что эта ситуация стала сюрпризом. Я видел только удар по мячу головой и даже не понял, как мяч попал в сетку.
Мне не понравилось, что мы пропустили, но команда нуждалась в этом. В первом тайме мы создали несколько прекрасных моментов и забили отличный гол. Вторая половина оказалась для нас тяжелой, мы толком даже не играли.
Мы способны играть получше, но в первом тайме у нас было достаточно хороших моментов. Во втором тайме их было не так много, но мы забили – что же, 2:1, это прекрасно!
Я говорил, что есть 500 способов выиграть футбольный матч. Сегодняшний был слегка уродливый. Какая разница?» – цитирует немца BBC.
- Красные вышли на первое место, оторвавшись на два очка от «Манчестер Сити».
- У команды Хосепа Гвардиолы матч в запасе.
- «Ливерпуль» забил 33-й гол после 89-й минуты. Это рекорд АПЛ за 17 лет существования.