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    Клопп: «Есть 500 способов выиграть матч. Сегодняшний был слегка уродливый, но какая разница?»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» в 32-м туре АПЛ.

    На 90-й минуте защитник лондонцев Тоби Алдервейрелд забил автогол, сделав счет 2:1.

    «После победного гола я был относительно спокоен, потому что эта ситуация стала сюрпризом. Я видел только удар по мячу головой и даже не понял, как мяч попал в сетку.

    Мне не понравилось, что мы пропустили, но команда нуждалась в этом. В первом тайме мы создали несколько прекрасных моментов и забили отличный гол. Вторая половина оказалась для нас тяжелой, мы толком даже не играли.

    Мы способны играть получше, но в первом тайме у нас было достаточно хороших моментов. Во втором тайме их было не так много, но мы забили – что же, 2:1, это прекрасно!

    Я говорил, что есть 500 способов выиграть футбольный матч. Сегодняшний был слегка уродливый. Какая разница?» – цитирует немца BBC.

    • Красные вышли на первое место, оторвавшись на два очка от «Манчестер Сити».
    • У команды Хосепа Гвардиолы матч в запасе.
    • «Ливерпуль» забил 33-й гол после 89-й минуты. Это рекорд АПЛ за 17 лет существования.

    Источник: BBC

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2826

      Старикан 57 минут назад

      Все победы важны, но особенно те, где ты их не заслуживаешь! ...б.ля, как сказал, аж сам о.хуел)))

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      Рейтинг: +447

      AHTUNGBOL > Старикан 29 минут назад

      Прёт Ливерпульцам, как никогда, и календарь попроще чем у МС на одну команду, так что всё может быть...))

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