Евсеев: «ЦСКА должен был выигрывать, но этим футбол и хорош. Играем до конца»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал ничью с ЦСКА (2:2) в матче 21-го тура чемпионата России.

– Кто не верит в успех, не становится тренером. ЦСКА, по идее, должен был выигрывать, но этим футбол и хорош. Играем до конца. Нам в концовке ничего не оставалось, как идти вперед. Соперник хорошо играл, нам повезло в концовке получить угловой удар.

– Почему команда нестабильно действовала?

– Мы же играли с ЦСКА, который дважды обыграл «Реал». Мы разбираем, они разбирают нас. Они играли с преимуществом.