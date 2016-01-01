Евсеев: «ЦСКА должен был выигрывать, но этим футбол и хорош. Играем до конца»

Уфе респект за настырность!
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал ничью с ЦСКА (2:2) в матче 21-го тура чемпионата России.
– Кто не верит в успех, не становится тренером. ЦСКА, по идее, должен был выигрывать, но этим футбол и хорош. Играем до конца. Нам в концовке ничего не оставалось, как идти вперед. Соперник хорошо играл, нам повезло в концовке получить угловой удар.
– Почему команда нестабильно действовала?
– Мы же играли с ЦСКА, который дважды обыграл «Реал». Мы разбираем, они разбирают нас. Они играли с преимуществом.
- Футболисты «Уфы» забили на 87-й и 3-й добавленной минутах.
- Евсеев провел первый матч в должности.