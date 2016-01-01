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    Евсеев: «ЦСКА должен был выигрывать, но этим футбол и хорош. Играем до конца»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал ничью с ЦСКА (2:2) в матче 21-го тура чемпионата России.

    – Кто не верит в успех, не становится тренером. ЦСКА, по идее, должен был выигрывать, но этим футбол и хорош. Играем до конца. Нам в концовке ничего не оставалось, как идти вперед. Соперник хорошо играл, нам повезло в концовке получить угловой удар.

    – Почему команда нестабильно действовала?

    – Мы же играли с ЦСКА, который дважды обыграл «Реал». Мы разбираем, они разбирают нас. Они играли с преимуществом.

    • Футболисты «Уфы» забили на 87-й и 3-й добавленной минутах.
    • Евсеев провел первый матч в должности.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2815

      Старикан 33 секунды назад

      Уфе респект за настырность!

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      Рейтинг: +12452

      DVOK68 40 минут назад

      Спасибо за радость,Вадим.

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      Рейтинг: +4334

      Антибиотик 42 минуты назад

      Вадим, красава! Удачи с командой.

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      Рейтинг: +11917

      DOCTOR PENALTY 53 минуты назад

      Браво, Вадим! Если ты приучишь футболистов играть до свистка, это будет сильным конкурентным преимуществом твоей команды. +++

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