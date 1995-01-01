Ракицкий: «Я кайфую от болельщиков «Зенита»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий после победы над «Оренбургом» в матче 21-го тура РПЛ (3:1) заявил, что ему очень нравится в петербургском клубе. Украинец признался, что получает большое удовольствие от болельщиков сине-бело-голубых.

В игре против оренбуржцев Ракицкий забил свой дебютный гол за «Зенит».

«У меня все хорошо. В Петербурге все отлично. Мне очень нравится играть на «Газпром Арене», очень нравится «Вираж». Мне нравится, что люди ходят даже на товарищеские игры – до 40 тысяч зрителей. Для меня это впервые. Такое было только в Донецке, когда на «Донбасс Арене» играли.

Не разочаровался ли в болельщиках? Нет, я кайфую от них. Спасибо», – сказал Ракицкий.