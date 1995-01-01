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    Ракицкий: «Я кайфую от болельщиков «Зенита»

    Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий после победы над «Оренбургом» в матче 21-го тура РПЛ (3:1) заявил, что ему очень нравится в петербургском клубе. Украинец признался, что получает большое удовольствие от болельщиков сине-бело-голубых.

    В игре против оренбуржцев Ракицкий забил свой дебютный гол за «Зенит».

    «У меня все хорошо. В Петербурге все отлично. Мне очень нравится играть на «Газпром Арене», очень нравится «Вираж». Мне нравится, что люди ходят даже на товарищеские игры – до 40 тысяч зрителей. Для меня это впервые. Такое было только в Донецке, когда на «Донбасс Арене» играли.

    Не разочаровался ли в болельщиках? Нет, я кайфую от них. Спасибо», – сказал Ракицкий.

    • Ракицкий перешел в «Зенит» из донецкого «Шахтера» в начале этого года за 10 миллионов евро.
    • В этом сезон 29-летний игрок провел за петербуржцев семь матчей.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 18:42
    Комментарии7
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      Рейтинг: +141

      Киркинитидец 10 минут назад

      как будет по украински - заморгать?

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      Рейтинг: +340

      Сергей Каспийский 11 минут назад

      Ждал от него гола и он всадил наконец в самый нужный момент!

      0
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      Рейтинг: +3637

      GoldPlayFIFARus9 14 минут назад

      Не было там такого вопроса: "Не разочаровался ли в болельщиках?". Там был вопрос. что он уже провёл некоторое время в Петербурге, и как он обжился, может что-то понравилось, что-то не понравилось... Но никак не было вопроса про разочарование от болельщиков, ппц бомбардир...

      0
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      Рейтинг: +3485

      3a zenit 41 минуту назад

      ну так это же не полтавско-харьковские покупные типо болельщики

      -1
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      Рейтинг: +1931

      raritet 50 минут назад

      Ярик, Спасибо тебе! Прекрасный гол.

      2
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      Рейтинг: +16

      hardwj 55 минут назад

      Спасибо тебе Ярослав!!

      3
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      Рейтинг: +388

      Валерий1965 1 час назад

      Да) Вот свезло, так свезло)

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