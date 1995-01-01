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    Игроки «Зенита» скандировали в раздевалке «два выходных!» после победы над «Оренбургом»

    «Зенит» сегодня победил «Оренбург» в матче 21-го тура РПЛ.

    После игры футболисты петербуржцев в раздевалке стали скандировать «два выходных» и стучать по столу, требуя от главного тренера команды Сергея Семака дополнительное время на отдых. Первым фразу выкрикнул нападающий Артем Дзюба, после чего ее поддержали остальные игроки сине-бело-голубых.

    • «Зенит» набрал 44 очка и опережает ближайшего преследователя в турнирной таблице на шесть баллов.
    • В 22-м туре петербуржцы на выезде встретятся с «Локомотивом». Матч состоится в воскресенье, 7 апреля.

    Источник: YouTube-канал «Зенита»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +454

      Иванов Иван Иванович 17 минут назад

      Почему тренера называют Богданыч? Или это норм?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3633

      GoldPlayFIFARus9 > Иванов Иван Иванович 13 минут назад

      Потому что у него отчество Богданович

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +65285

      Рубик Докоян 25 минут назад

      Следующая игра в гостях 7 апреля с Локо. Два выходной Азмун, Ярик и Мак заслужили, остальные пусть тренируются и готовятся к игре.. Им и одного 1 апреля хватит отдохнуть.

      0
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      Рейтинг: +557

      Mr Abdullaev 28 минут назад

      Что я только что прочитал ?

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      Рейтинг: +1212

      InterMilLano1908 31 минуту назад

      Уахаа обыграли команду середины таблицы РПЛ как будто вышли в финал ЛЧ... Даже не могу представить такое в раздевалке ЦСКА

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