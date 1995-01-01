Игроки «Зенита» скандировали в раздевалке «два выходных!» после победы над «Оренбургом»

«Зенит» сегодня победил «Оренбург» в матче 21-го тура РПЛ.

После игры футболисты петербуржцев в раздевалке стали скандировать «два выходных» и стучать по столу, требуя от главного тренера команды Сергея Семака дополнительное время на отдых. Первым фразу выкрикнул нападающий Артем Дзюба, после чего ее поддержали остальные игроки сине-бело-голубых.