Игроки «Зенита» скандировали в раздевалке «два выходных!» после победы над «Оренбургом»

Почему тренера называют Богданыч? Или это норм?
«Зенит» сегодня победил «Оренбург» в матче 21-го тура РПЛ.
После игры футболисты петербуржцев в раздевалке стали скандировать «два выходных» и стучать по столу, требуя от главного тренера команды Сергея Семака дополнительное время на отдых. Первым фразу выкрикнул нападающий Артем Дзюба, после чего ее поддержали остальные игроки сине-бело-голубых.
- «Зенит» набрал 44 очка и опережает ближайшего преследователя в турнирной таблице на шесть баллов.
- В 22-м туре петербуржцы на выезде встретятся с «Локомотивом». Матч состоится в воскресенье, 7 апреля.