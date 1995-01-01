Сутормин: «Складывается так, что против «Зенита» я играю хорошо. Надеюсь, будет продолжаться так же»

Нападающий «Оренбурга» Алексей Сутормин поделился впечатлением от игры с «Зенитом» (1:3) в 21-м туре РПЛ, в которой он отметился голом, и прокомментировал интерес к себе со стороны петербургского клуба.

«Нужно было не давать «Зениту» много пространства, зон за спиной, чтобы они не создавали много моментов. Считаю, в первом тайме это у нас получалось. Во втором «Зенит» создал свои моменты и победил.

У нас есть наигранные комбинации. Терехов делает хорошие передачи, нужно просто подставить ногу.

Складывается так, что с «Зенитом» я играю хорошо, даже против «Зенита-2» за «Волгарь». Надеюсь, будет продолжаться так же.

Во втором тайме накопилась усталость, появились зоны. «Зенит» этим воспользовались.

Интерес «Зенита»? Мое дело – играть, приносить пользу команде. Остальное – второстепенное. У меня есть цель – играть в топ-клубе, но сейчас у меня есть контракт с «Оренбургом», я полностью отдаюсь этой команде», – сказал Сутормин.