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    Сутормин: «Складывается так, что против «Зенита» я играю хорошо. Надеюсь, будет продолжаться так же»

    Нападающий «Оренбурга» Алексей Сутормин поделился впечатлением от игры с «Зенитом» (1:3) в 21-м туре РПЛ, в которой он отметился голом, и прокомментировал интерес к себе со стороны петербургского клуба.

    «Нужно было не давать «Зениту» много пространства, зон за спиной, чтобы они не создавали много моментов. Считаю, в первом тайме это у нас получалось. Во втором «Зенит» создал свои моменты и победил.

    У нас есть наигранные комбинации. Терехов делает хорошие передачи, нужно просто подставить ногу.

    Складывается так, что с «Зенитом» я играю хорошо, даже против «Зенита-2» за «Волгарь». Надеюсь, будет продолжаться так же.

    Во втором тайме накопилась усталость, появились зоны. «Зенит» этим воспользовались.

    Интерес «Зенита»? Мое дело – играть, приносить пользу команде. Остальное – второстепенное. У меня есть цель – играть в топ-клубе, но сейчас у меня есть контракт с «Оренбургом», я полностью отдаюсь этой команде», – сказал Сутормин.

    • В этом сезоне 25-летний футболист провел за оренбуржцев 21 матч, забил шесть голов и сделал две результативные передачи.
    • Контракт хавбека с «Оренбургом» рассчитан до июня 2020 года, а трансферная стоимость оценивается в 1,5 миллиона евро.
    • Сутормин – воспитанник «Зенита».

    Источник: Sports.ru

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