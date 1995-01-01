Фанаты «Зенита» на игре с «Оренбургом» вывесили баннер в честь годовщины бомбардировок Югославии

Поступок! Молодцы парни!
Сегодня «Зенит» принимает «Оренбург» в матче 21-го тура РПЛ.
Болельщики петербуржцев вывесили на трибуне баннер, посвященный 20-й годовщине бомбардировок Югославии.
Кроме этого, фанаты скандируют фразу «Косово – Сербия».
- Бомбардировки Югославии силами НАТО происходили в период с 24 марта по 10 июня 1999 года во время войны в Косово.
- За этот промежуток времени погибло более 1700 мирных жителей, в том числе почти 400 детей. Около 10 тысяч человек получили серьезные ранения.