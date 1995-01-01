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    Фанаты «Зенита» на игре с «Оренбургом» вывесили баннер в честь годовщины бомбардировок Югославии

    Сегодня «Зенит» принимает «Оренбург» в матче 21-го тура РПЛ.

    Болельщики петербуржцев вывесили на трибуне баннер, посвященный 20-й годовщине бомбардировок Югославии.

    Кроме этого, фанаты скандируют фразу «Косово – Сербия».

    • Бомбардировки Югославии силами НАТО происходили в период с 24 марта по 10 июня 1999 года во время войны в Косово.
    • За этот промежуток времени погибло более 1700 мирных жителей, в том числе почти 400 детей. Около 10 тысяч человек получили серьезные ранения.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 14:19
    Комментарии6
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      Рейтинг: +11902

      DOCTOR PENALTY 9 минут назад

      Поступок! Молодцы парни!

      1
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      Рейтинг: +1544

      Evgeni1952 38 минут назад

      Молодцы ! ! ! Хоть кто-то вспомнил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +789

      Tsigan 1 час назад

      А на стадионе зенита вообще спортивное мероприятие проходит?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +440

      AHTUNGBOL > Tsigan 57 минут назад

      Проходит проходит, просто не надо забывать в каком мире мы живём и какой беспредел происходит...

      1
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      Рейтинг: +4658

      KLIM777 > AHTUNGBOL 50 минут назад

      Цыгане давно уже на это забили)

      1
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      Рейтинг: +11902

      DOCTOR PENALTY > KLIM777 9 минут назад

      Поэтому они и цыгане, и всегда будут оставаться цыганами!

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