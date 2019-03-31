Гулиев: «Спартак» выложился против «Ахмата» на 200-300 процентов»

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев дал комментарий после матча 21 тура РПЛ против «Ахмата» (3:1). Хавбек провел весь поединок, получил желтую карточку.

«В сегодняшнем матче был важен характер. Игры в Грозном всегда даются сложно, так как дома «Ахмат» всегда запредельно настроен перед своей публикой.

Мы знали, что надо выложиться не на 100, а на 200-300 процентов, чтобы добиться результата. Все выходили на игру именно с таким настроем», – сказал игрок в эфире телеканала «Матч Премьер».