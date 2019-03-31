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    Гулиев: «Спартак» выложился против «Ахмата» на 200-300 процентов»

    Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев дал комментарий после матча 21 тура РПЛ против «Ахмата» (3:1). Хавбек провел весь поединок, получил желтую карточку.

    «В сегодняшнем матче был важен характер. Игры в Грозном всегда даются сложно, так как дома «Ахмат» всегда запредельно настроен перед своей публикой.

    Мы знали, что надо выложиться не на 100, а на 200-300 процентов, чтобы добиться результата. Все выходили на игру именно с таким настроем», – сказал игрок в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • В текущем сезоне РПЛ Гулиев провел за «Спартак» три матча.
    • До января игрок выступал за «Ростов».
    • «Спартак» в РПЛ идет в зоне Лиги чемпионов.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:48
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1484

      vitvik 2 минуты назад

      Если бы не удаление - могли бы и просрать. «Ахмат» играл хорошо не зная про 200-300 процентов.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18811

      gol_kak_sokol 8 минут назад

      Балабол такой же как зюба. Вместе с Глушаком провалили центр и своей бестолковой беготней приводили к опасным контратакам и привезли гол (на 100%).

      2
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      Рейтинг: +2801

      Старикан 15 минут назад

      Ну если ЭТО было 200 или 300%, тогда всё гораздо печальнее, чем я предполагал!

      1
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      Рейтинг: +18811

      gol_kak_sokol > Старикан 9 минут назад

      Хотел сказать то же самое.

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      Рейтинг: +5255

      derrik2000 40 минут назад

      Какой-то бред Гулиев несёт...
      Хотя - НЕТ.
      "Мы знали, что надо выложиться не на 100, а на 200-300 процентов, чтобы добиться результата. Все выходили на игру именно с таким настроем», – сказал игрок в эфире телеканала «Матч Премьер».

      ЗНАТЬ, что НУЖНО ВЫКЛАДЫВАТЬСЯ и ВЫКЛАДЫВАТЬСЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО - разные вещи.
      В это матче против Ахмата играла какая-то колхоз-команда, и если бы не голы Адриано, а особенно Глушакова, то, интересно, что бы Гулиев "пел" сейчас?

      2
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      Рейтинг: +13741

      VVM1964 > derrik2000 27 минут назад

      Опять " вывеска " не соответствует содержанию (((

      2
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      Рейтинг: +5255

      derrik2000 > VVM1964 21 минуту назад

      Тут уже претензии нужно предъявлять к sport24, где это было впервые опубликовано.

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