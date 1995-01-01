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    Попов: «Я – единственный игрок сейчас, который делает голевые передачи в концовке»

    Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов сделал голевой пас в компенсированное время матча 21 тура РПЛ против «Урала» (2:1). Болгарин прокомментировал этот факт.

    – Вы не в первый раз отдаете голевую передачу в концовке игры. Можно назвать вас джокером?

    – Называйте как хотите. Я вам так скажу — есть всего три футболиста, которые так делают. Двое из них, в том числе Франческо Тотти, уже закончили карьеру. Остался только я.

    • Попов в текущем сезоне РПЛ провел 16 матчей, сделал три результативные передачи.
    • До зимы игрок выступал за «Спартак».
    • «Ростов» в РПЛ идет шестым.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6105

      Serjoga 32 минуты назад

      От скромности Попов не умрет! Но пусть и дальше так же работает!

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