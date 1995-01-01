Попов: «Я – единственный игрок сейчас, который делает голевые передачи в концовке»

От скромности Попов не умрет! Но пусть и дальше так же работает!
Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов сделал голевой пас в компенсированное время матча 21 тура РПЛ против «Урала» (2:1). Болгарин прокомментировал этот факт.
– Вы не в первый раз отдаете голевую передачу в концовке игры. Можно назвать вас джокером?
– Называйте как хотите. Я вам так скажу — есть всего три футболиста, которые так делают. Двое из них, в том числе Франческо Тотти, уже закончили карьеру. Остался только я.
- Попов в текущем сезоне РПЛ провел 16 матчей, сделал три результативные передачи.
- До зимы игрок выступал за «Спартак».
- «Ростов» в РПЛ идет шестым.