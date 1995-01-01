Селихов – худший игрок «Спартака» в матче с «Ахматом» по InStat

Вратарь «Спартака» Александр Селихов оказался худшим игроком команды в матче 21 тура РПЛ против «Ахмата» (3:1) по индексу InStat. Футболист набрал показатель 240.

Индекс отражает совокупные технико-тактические действия футболиста на поле: пройденная дистанция, точность передач и другие.