Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    2 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    3 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?

    Селихов – худший игрок «Спартака» в матче с «Ахматом» по InStat

    Вратарь «Спартака» Александр Селихов оказался худшим игроком команды в матче 21 тура РПЛ против «Ахмата» (3:1) по индексу InStat. Футболист набрал показатель 240.

    Индекс отражает совокупные технико-тактические действия футболиста на поле: пройденная дистанция, точность передач и другие.

    Источник: Твиттер Дмитрия Симонова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:56
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6105

      Serjoga 36 минут назад

      Какой ДИБИЛ ставит вратаря в ОДИН РЯД с игроками? Он должен отбирать, обводить, голевые передачи давать и забивать? Идиотизм!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2039

      САДЫЧОК > Serjoga 22 минуты назад

      у вратаря тоже ест ТТД...то . что творил этот так сказать вратарь -как раз и отражает ТТД !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2450

      BarStep > САДЫЧОК 9 минут назад

      === Индекс отражает совокупные технико-тактические действия футболиста на поле: пройденная дистанция, точность передач и другие. === Селихов – худший игрок «Спартака» в матче с «Ахматом» по InStat=== Давай, увяжи мне это в свою логику.. К стати, вам вчера матч вытащили только два чела:" артист" Мелкадзе и вот как раз этот самый "так сказать вратарь"...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +89

      Lamantyn 39 минут назад

      Да Саша бы на ноль отыграл если бы не рикошет... он и позицию верную выбрал при ударе..;) И вообще отличный вратарь..;)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +740

      22 raza chemp > Lamantyn 2 минуты назад

      И передачей привез гол своей

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2039

      САДЫЧОК 1 час назад

      Это не вратарь -а клоун ! ..Имея в составе сильного Максименко ! Ставить этого бездаря недопустимо !

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16212

      oyabun 1 час назад

      По этой странной статистике Селихов, который несколько раз спас команду от гола - худший, а Комбаров, который был совершенно бесполезен - лучший.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4638

      KLIM777 1 час назад

      разве вратаря с полевыми можно сравнивать по таким показателям? Дебилоиды

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77069
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru