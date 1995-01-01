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    Карпин: «В целом мы заслужили победу над «Уралом»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча 26-го тура РПЛ против «Урала» (2:1).

    «Не согласен с тем, что во втором тайме отдали инициативу. В начале тайма могли забивать два стопроцентных момента, и тогда бы игра закончилась. Вместо этого пропустили необязательный гол. Но в целом мы заслужили победу.

    Замена Ионова? Он пока не готов играть весь матч, плюс у него потягивало заднюю поверхность бедра. Ионов сыграл за сборную, потом через три дня у нас будет игра с «Локомотивом», – сказал Карпин.

    «Ростов» набрал 32 очка и поднялся на шестое место в таблице.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:33
    Комментарии5
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      Рейтинг: +11889

      DOCTOR PENALTY 26 минут назад

      С победой!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29031

      MaxRnD 1 час назад

      Валера, это тебе вернулось за домашние проигрыши КС и Рубину в первом круге

      0
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      ...
      Рейтинг: +243

      Бардюр > MaxRnD 22 минуты назад

      Оренбургу, не рубину

      -1
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      Рейтинг: +104

      Naque > MaxRnD 9 минут назад

      Ахинею не неси!

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      Рейтинг: +1702

      minaev23 > MaxRnD 9 секунд назад

      Всё правильно!!!!!!!!!!!!

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