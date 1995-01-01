Карпин: «В целом мы заслужили победу над «Уралом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча 26-го тура РПЛ против «Урала» (2:1).

«Не согласен с тем, что во втором тайме отдали инициативу. В начале тайма могли забивать два стопроцентных момента, и тогда бы игра закончилась. Вместо этого пропустили необязательный гол. Но в целом мы заслужили победу.

Замена Ионова? Он пока не готов играть весь матч, плюс у него потягивало заднюю поверхность бедра. Ионов сыграл за сборную, потом через три дня у нас будет игра с «Локомотивом», – сказал Карпин.

«Ростов» набрал 32 очка и поднялся на шестое место в таблице.