«Хаддерсфилд» вылетел из АПЛ за шесть туров до конца чемпионата

«Хаддерсфилд» проиграл «Кристал Пэлас» в матче 32-го тура АПЛ (0:2). Команда Яна Зиверта вылетела из Премьер-лиги, сообщается в официальном твиттере АПЛ. Клуб выступал в Премьер-лиге с сезона-2017/18.

Таблица за шесть туров до конца чемпионата:

18. «Кардифф» – 28 очков

19. «Фулхэм» – 17 очков

20. «Хаддерсфилд» 14 очков

«Хаддерсфилд» повторил антирекорд «Дерби Каунти» (установлен в сезоне-2007/08), вылетев после 32 туров. Ни один клуб Премьер-лиги не вылетал раньше.