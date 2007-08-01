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    «Хаддерсфилд» вылетел из АПЛ за шесть туров до конца чемпионата

    «Хаддерсфилд» проиграл «Кристал Пэлас» в матче 32-го тура АПЛ (0:2). Команда Яна Зиверта вылетела из Премьер-лиги, сообщается в официальном твиттере АПЛ. Клуб выступал в Премьер-лиге с сезона-2017/18.

    Таблица за шесть туров до конца чемпионата:

    18. «Кардифф» – 28 очков

    19. «Фулхэм» – 17 очков

    20. «Хаддерсфилд» 14 очков

    «Хаддерсфилд» повторил антирекорд «Дерби Каунти» (установлен в сезоне-2007/08), вылетев после 32 туров. Ни один клуб Премьер-лиги не вылетал раньше.

    Источник: Официальный твиттер АПЛ

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1205

      InterMilLano1908 56 минут назад

      Бакуну и Конголо оттуда бы забрать. Бакуна бы Зениту пригодился или У
      ЦСКА на замену Влашичу, а Конголо Спартаку или опять тому же Зениту на замену ивановичу

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