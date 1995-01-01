Семин – о Смолове: «Хотелось увидеть его голы, но если работаешь – голы будут обязательно»

Ну, не хочет он за локо играть, куда ушёл только для того, чтобы из "Краснодара" свалить (хотя я не понимаю, ЗАЧЕМ нужно было уходить "хоть куда"?)
НЕ ХОЧЕТ!
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 21-го тура РПЛ против «Динамо» (1:0).
О матче
Игра получилась хорошей, потому что мы взяли три очка и движемся вперед. Вязкая она была или какой-то еще — не играет особой роли. После матчей сборных все игры трудные. Хорошо действовали в обороне за исключением пары моментов. Это главное. Мы движемся дальше. Дальше — жизнь подскажет по какому пути идти.
О Фарфане
Что касается Фарфана — он опять 24 часа летел. Только вчера появился. Невозможно было долететь из Южной Америки. Он, как правило, следующие игры поле перелетов играет редко. Он готовится к следующей игре, как и Фернандеш.
О голе
Какая разница, как забит гол: с пенальти или с игры? Перед моментом с одиннадцатиметровым был хороший пас. Так что все закономерно. Мне этот счет нравится.
О Смолове
Смолов сыграл как и все — победный матч. Он работал на команду, а это самое главное. Хотелось бы увидеть его голы, но если работаешь — голы будут обязательно.
- Смолов в текущем сезоне РПЛ забил четыре гола в 14 матчах РПЛ за «Локомотив».
- В 2019 году он забил один гол (10 марта в игре с «Анжи»).
- «Локомотив» с 38 очками идет вторым в таблице.