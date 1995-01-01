Семин – о Смолове: «Хотелось увидеть его голы, но если работаешь – голы будут обязательно»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 21-го тура РПЛ против «Динамо» (1:0).

О матче

Игра получилась хорошей, потому что мы взяли три очка и движемся вперед. Вязкая она была или какой-то еще — не играет особой роли. После матчей сборных все игры трудные. Хорошо действовали в обороне за исключением пары моментов. Это главное. Мы движемся дальше. Дальше — жизнь подскажет по какому пути идти.

О Фарфане

Что касается Фарфана — он опять 24 часа летел. Только вчера появился. Невозможно было долететь из Южной Америки. Он, как правило, следующие игры поле перелетов играет редко. Он готовится к следующей игре, как и Фернандеш.

О голе

Какая разница, как забит гол: с пенальти или с игры? Перед моментом с одиннадцатиметровым был хороший пас. Так что все закономерно. Мне этот счет нравится.

О Смолове

Смолов сыграл как и все — победный матч. Он работал на команду, а это самое главное. Хотелось бы увидеть его голы, но если работаешь — голы будут обязательно.