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    Семин – о Смолове: «Хотелось увидеть его голы, но если работаешь – голы будут обязательно»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 21-го тура РПЛ против «Динамо» (1:0).

    О матче

    Игра получилась хорошей, потому что мы взяли три очка и движемся вперед. Вязкая она была или какой-то еще — не играет особой роли. После матчей сборных все игры трудные. Хорошо действовали в обороне за исключением пары моментов. Это главное. Мы движемся дальше. Дальше — жизнь подскажет по какому пути идти.

    О Фарфане

    Что касается Фарфана — он опять 24 часа летел. Только вчера появился. Невозможно было долететь из Южной Америки. Он, как правило, следующие игры поле перелетов играет редко. Он готовится к следующей игре, как и Фернандеш.

    О голе

    Какая разница, как забит гол: с пенальти или с игры? Перед моментом с одиннадцатиметровым был хороший пас. Так что все закономерно. Мне этот счет нравится.

    О Смолове

    Смолов сыграл как и все — победный матч. Он работал на команду, а это самое главное. Хотелось бы увидеть его голы, но если работаешь — голы будут обязательно.

    • Смолов в текущем сезоне РПЛ забил четыре гола в 14 матчах РПЛ за «Локомотив».
    • В 2019 году он забил один гол (10 марта в игре с «Анжи»).
    • «Локомотив» с 38 очками идет вторым в таблице.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5247

      derrik2000 8 минут назад

      Ну, не хочет он за локо играть, куда ушёл только для того, чтобы из "Краснодара" свалить (хотя я не понимаю, ЗАЧЕМ нужно было уходить "хоть куда"?)
      НЕ ХОЧЕТ!

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