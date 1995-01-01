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    Рахимов: «Лапочкин бежал к Боккетти показывать вторую желтую карточку»

    Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов подвел итоги матча 21-го тура российской Премьер-лиги против «Спартака». Грозненская команда проиграла на своем поле со счетом 1:3.

    «Мне не в чем упрекнуть команду. Они сделали все возможное, играли. Давление было неплохое. Но один эпизод поменял всю игру.

    Судья бежал к защитнику «Спартака» давать желтую карточку, но потом понял, что она станет второй и взял паузу. После этого вторую желтую получили мы, хотя и вдесятером создали несколько шансов», – сказал Рахимов в эфире канала «Матч Премьер».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:52
    Комментарии10
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      Рейтинг: +9152

      Garrincha58 20 минут назад

      всем и так всё понятно судьи тянут московские командочки что РЖД что мясокомбинат

      0
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      Рейтинг: +213

      professor13 38 минут назад

      Судья продажная козел ты ))

      1
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      Рейтинг: +98

      МасСуд 40 минут назад

      Спартак не может-судья поможет

      1
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      Рейтинг: +2065

      RotBerg 44 минуты назад

      Второй раз подряд мясо незаслуженно берет очки благодаря судьям.

      2
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      Рейтинг: +5597

      Asbjorn 49 минут назад

      Все то Рахимов знает,вечно всем недоволен

      0
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      Рейтинг: +5247

      derrik2000 50 минут назад

      А Рахимову сам судья после матча сказал, что, мол, да, бежал вторую жёлтую показывать, но потом... (далее по тексту).

      2
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      Рейтинг: +2191

      мы_не_рабы 51 минуту назад

      Давление на судей в Грозном было, есть и будет. И Рахимов - не исключение, прессовал и главного, и бокового. и резервного. И судья бежал к игрокам, что бы их успокоить. С чего это Рахимов взял, что судья бежал давать карточку? Просто выдаёт желаемое за действительное.

      4
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      Рейтинг: +12396

      DVOK68 > мы_не_рабы 49 минут назад

      Разумеется.

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      Рейтинг: +3760

      серега кашин 57 минут назад

      семенову надо было сразу прямую красную давать

      2
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      Рейтинг: +183

      Dguffin > серега кашин 54 минуты назад

      ну да ну да

      Кто на прямую красную наиграл так это Мелкадзе.
      Но Спартак походу решил что судьи это хорошо

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