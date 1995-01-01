Рахимов: «Лапочкин бежал к Боккетти показывать вторую желтую карточку»

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов подвел итоги матча 21-го тура российской Премьер-лиги против «Спартака». Грозненская команда проиграла на своем поле со счетом 1:3.

«Мне не в чем упрекнуть команду. Они сделали все возможное, играли. Давление было неплохое. Но один эпизод поменял всю игру.

Судья бежал к защитнику «Спартака» давать желтую карточку, но потом понял, что она станет второй и взял паузу. После этого вторую желтую получили мы, хотя и вдесятером создали несколько шансов», – сказал Рахимов в эфире канала «Матч Премьер».