Глушаков показал жест фанатам «Спартака» после гола «Ахмату»

«Спартак» в матче 21-го тура РПЛ обыграл «Ахмат» – 3:1. Один из голов в составе победителей забил полузащитник Денис Глушаков.

После гола капитан красно-белых показал жест в адрес болельщиков московской команды: футболист приложил одну руку к уху, а другой показал в сторону фанатов.

Во время матча болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные лозунги в адрес 32-летнего хавбека.