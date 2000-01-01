Глушаков показал жест фанатам «Спартака» после гола «Ахмату»

Не надо говорить про всех болельщиков. Есть просто определённая группировка придурков.
«Спартак» в матче 21-го тура РПЛ обыграл «Ахмат» – 3:1. Один из голов в составе победителей забил полузащитник Денис Глушаков.
После гола капитан красно-белых показал жест в адрес болельщиков московской команды: футболист приложил одну руку к уху, а другой показал в сторону фанатов.
Во время матча болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные лозунги в адрес 32-летнего хавбека.
- Глушаков также показывал жесты в сторону фанатов во время игры с «Зенитом» (1:1), где он тоже забил гол.
- У полузащитника испортились отношения с болельщиками после отставки Массимо Карреры. Поклонники «Спартака» считают, что Глушаков причастен к увольнению итальянца.