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    Глушаков показал жест фанатам «Спартака» после гола «Ахмату»

    «Спартак» в матче 21-го тура РПЛ обыграл «Ахмат» – 3:1. Один из голов в составе победителей забил полузащитник Денис Глушаков.

    После гола капитан красно-белых показал жест в адрес болельщиков московской команды: футболист приложил одну руку к уху, а другой показал в сторону фанатов.

    Во время матча болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные лозунги в адрес 32-летнего хавбека.

    • Глушаков также показывал жесты в сторону фанатов во время игры с «Зенитом» (1:1), где он тоже забил гол.
    • У полузащитника испортились отношения с болельщиками после отставки Массимо Карреры. Поклонники «Спартака» считают, что Глушаков причастен к увольнению итальянца.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:42
    Комментарии36
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      Рейтинг: +637

      Нас Много 13 минут назад

      Не надо говорить про всех болельщиков. Есть просто определённая группировка придурков.

      4
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      Рейтинг: +671

      апоголлл 27 минут назад

      каждый матч одно и то-же,стадо баранов,может им кто проплачивает за всю эту ***** против глушака,если нет то точно стадо дибилов.

      3
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      Рейтинг: +16963

      афоня72 30 минут назад

      А Васька слушает, да ест!!

      2
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      Рейтинг: +1200

      InterMilLano1908 34 минуты назад

      Ну конечно гнобить своего это по свински, но и Глушаков после такой игры в грозном лучше бы молчал

      2
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      ...
      Рейтинг: +2704

      александр п > InterMilLano1908 22 минуты назад

      Нормально он сыграл,и правильно ответил дебилам.Они зачем на стадион ходят? Какие они на хрен фанаты,сектанты сбрендившие.

      4
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      Рейтинг: +637

      Нас Много > александр п 12 минут назад

      Они хотят всё решать. Ещё бы и деньги платили.

      1
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      Рейтинг: +1615

      maygli 40 минут назад

      Группку обиженных фанатов Карреры, даже сложно назвать болельщиками Спартака.

      5
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      Рейтинг: +685

      Spartak №1 41 минуту назад

      может уже хватит гнобить Глушака, забил 2 мяча в двух матчах, я вообще в шоке свои против своих, он играет за Спартак и старается как может, по мне эта спланированная и проплаченная акция которая направлена против Спартака и после Глушака начнут очернять команду.

      5
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      Рейтинг: +13682

      VVM1964 > Spartak №1 22 минуты назад

      И то правда - хватит его гнобить , ну не может он играть лучше и стараться по настоящему уже сил нет , а переродиться не может " говно оно и в Африке говно " , что касается гола - ДА удар получился хорош ( что говорится на загляденье ) , но за всю игру - ЭТО ВСЕ !

      0
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      Рейтинг: +2704

      александр п > VVM1964 20 минут назад

      А что нужно ? В каждом матче хет-трик делать? По моему прилично играл.

      1
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      Рейтинг: +5247

      derrik2000 > VVM1964 12 минут назад

      Назови того, кто в этом дерьмоматче сыграл лучше.

      0
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      Рейтинг: +637

      Нас Много > VVM1964 10 минут назад

      Говно оно и в России говно, но к Глушакову это не относится...

      0
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      Рейтинг: +13682

      VVM1964 > derrik2000 6 минут назад

      Травмированный Мельгарехо , Джикия ( кстати гораздо больше достоин капитанства ) , Селихов не в счет - он вратарь , да же Рассказов прогрессирует , Аиртон , вышедший на несколько минут ( тоже кстати травмированный ) , но никак ни глушаков - 1 удар и все (((

      0
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      Рейтинг: +13682

      VVM1964 > Нас Много 5 минут назад

      "Говно оно и в России говно " - которого у Нас Много )))

      0
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      Рейтинг: +3937

      Krossmen73 46 минут назад

      По моему мнению уже давно пора заканчивать эту нелицеприятную "бодягу" с противостоянием Глушакова и некоторой части болельщиков Спартака.Лучше от этого нет никому.Что произошло,то и ушло.Нельзя зацикливаться на одном и том же.Глушаков играет,забивает,старается принести пользу команде и лишняя нервозность просто мешает общему делу.А работать и команде и болельщикам нужно сообща.Тогда и результат будет нужный для нас всех.

      9
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      Рейтинг: +1691

      minaev23 > Krossmen73 28 минут назад

      Мудро и справедливо!

      2
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      Рейтинг: +637

      Нас Много > Krossmen73 8 минут назад

      Может пора понять откуда взялась эта "некоторая часть" болельщиков? Что-то мне подсказывает, что это некий симбиоз наших и хохляцких ультрас...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +98

      alexeyyankin777 49 минут назад

      Да оставьте уже Глушака в покое... Вы что - святые все... ??? Человек забивает голы, за "Спартак" всей душой... Что вам надо-то?

      9
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      Рейтинг: +537

      Sergil > alexeyyankin777 38 минут назад

      Всей душой? А не он ли говорил, что *Я ненавижу Спартак, не буду за них играть.

      1
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      Рейтинг: +2704

      александр п > Sergil 18 минут назад

      Глупости не говори.Футболисты не путают работу с войной.

      1
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      Рейтинг: +1691

      minaev23 49 минут назад

      Играл ,забил, что не так . Изгнать Глушакова из-за мнимого конфликта с Каррерой это не очень хорошо.Все пишут что был в конфликте с Массимо. Но кто нибудь присутствовал при их конфликте из тех кто тут пишет комменты! Внутренняя кухня закрыта для общего пользователя и ни кто и никогда не узнает что там было у Массимо и Глушакова!

      6
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      Рейтинг: +1615

      maygli 51 минуту назад

      Айртон прекрасный пас выложил, трудно было не забить. Глушаков молодец, не запорол и в нужном месте оказался. Ну а этот жест - "позвони мне, позвони", непонятно кому и зачем. Спартачей с победой, очень нужной, особенно когда лидеры в отрыв уходят.

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