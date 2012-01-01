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    РПЛ. «Спартак» в большинстве победил «Ахмат» благодаря дублю Адриано и голу Глушакова

    В матче 21-го тура чемпионата России «Спартак» на выезде обыграл «Ахмат» – 3:1. Дубль в составе победителей оформил Луис Адриано, еще один мяч на свой счет записал Денис Глушаков.

    С 63-й минуты встречи хозяева играли в меньшинстве – с поля за две желтые карточки был удален Андрей Семенов.

    Благодаря этой победе красно-белые набрали 36 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице, опередив ЦСКА. Грозненцы занимают девятую позицию.

    Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

    Ахмат (Грозный) – Спартак (Москва) – 1:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Адриано, 7 (с пенальти); 1:1 – Балай, 9; 1:2 – Адриано, 68; 1:3 – Глушаков, 90+3.

    Ахмат: Городов, Уциев, Родолфо (Нижич, 72), Плиев, Семенов, Иванов, Швец, Раванелли (Бериша, 77), Исмаэл, Шиманьски, Балай (Мбенге, 82).

    Спартак: Селихов, Комбаров (Айртон, 64), Боккетти, Джикия, Рассказов, Глушаков, Ташаев (Мелкадзе, 60), Гулиев, Мельгарехо (Ломовицкий, 87), Зе Луиш, Адриано.

    Удаления: Семенов, 63 – нет.

    Предупреждения: Семенов, 6; Плиев, 17; Семенов, 63; Иванов, 77 – Зе Луиш, 16; Боккетти, 21; Айртон, 78; Мелкадзе, 83; Гулиев, 90.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:22
    Комментарии83
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      Рейтинг: +3870

      vka1970 2 минуты назад

      С победой красно белые, но игра последнее время совсем не радует.
      Не понимаю, что Кононов хочет построить.
      По счёту вполне доволен, но по игре ........

      0
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      Рейтинг: +508

      amazonaws 15 минут назад

      Судья помог Спартаку и Семёнов помог!
      Семёнов уже не первый раз подводит команду.
      С какого такого перепугу его ещё в сборную приглашают.
      А Бокетти надо было удалять за грубость.
      Если бы стояла система ВАР, то Спартак не выиграл бы.
      За второе нарушение, как у Бокетти судьи, не московским командам, БЕЗО всяких разговоров предъявляют вторую желтую и автоматом красную.
      Судьи, уже в которые раз, прощают Спартак за ГРУБОСТЬ.
      Спартак, благодаря безобразному судейству, снова на скандале набирает очки.

      -2
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      Рейтинг: +62295

      zigbert 20 минут назад

      С победой болельщиков Спартака!!! Но игру надо налаживать. Нет уверенности в обороне. Брак в передачах.Плохая обработка мяча. Такое ощущение ,будто вышли на поле после зимней спячки.

      4
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      Рейтинг: +61

      CheToTaM 34 минуты назад

      Выражу ещё раз своё мнение - Ахмат играл хорошо, на победу. Можно сколько угодно толкать аргументы, но, я думаю, не поставь Лапочкин пенальти и не удали он Семёнова - никто бы сильно не возмущался (ни за пенальти, ни за Семёнова)
      И проиграй Спартак - никто бы сильно не удивился из фанатов, потому что это было бы закономерно
      А в итоге получается, что Спартак, существенно уступая до 64 минуты и не имея особых шансов на успех забивает гол и всё равно проседает под давлением грознинцев
      И ключевыми в этом незакономерном исходе получились решения судьи

      2
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      Рейтинг: +13682

      VVM1964 > CheToTaM 17 минут назад

      Спартак играл плохо - в первом тайме много ошибок , во втором Ахмат вообще придавил , но и Ахмат играл не лучше - ошибок море и безрассудные нарушения - и пенальти и удаление совершенно справедливы , как результат -" результат на табло " , остальное от лукавого )))

      4
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      Рейтинг: +213

      professor13 40 минут назад

      Судья не должен был давать тут вторую желтую,так как во первых мяч попал в судью и только из-за этого возник этот момент с нарушением,во вторых Мелквадзе перескочил Семенова контакта не было но играл опасно,еще судья мог чуть ранее дать вторую карточку Бокетти но не стал этого делать,до удаления Ахмат был лучше,удаление сыграло ключевую роль,плюс пенальти

      1
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      Рейтинг: +3937

      Krossmen73 52 минуты назад

      Трудный вышел выезд в Грозный...очень трудный.Ахмат никогда не был проходной командой для КБ.Сегодня грозненцы показали очень приличный футбол.Выделять никого не хочу.Команда билась и играла вся без исключения.И если бы не хорошая игра Селихова,то итог мог быть совершенно другим.Тем более Спартак сегодня явно не блистал.Главное что взяты ценные три очка и КБ не вывалились из чемпионской гонки.Но с игрой нужно что-то делать и прибавлять в её организации.С победой всех красно-белых!

      7
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      Рейтинг: +1143

      x-x-x-x-x 52 минуты назад

      Да в большинстве даде не считая удаление. Я не сторонник привязывать судей но в этом матче Лапочкин из кожи вон лез чтоб хрюшек проташит

      1
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      Рейтинг: +16198

      oyabun 1 час назад

      Большое недоумение вызывает работа судьи. Он вообще кроме жёлтой карточки ничего не знает? Ну нельзя же по делу и не по делу наказывать одинаково. В половине случаев с горчичником достаточно было просто устного предупреждения. Игру очень испортил своими действиями

      14
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      Рейтинг: +12395

      DVOK68 > oyabun 36 минут назад

      В первую очередь игру испортили такие мастера как Коля Рассказов и Гулиев с Комбаровым.Косорезили немилосердно.Команда повыше классом Ахмата,наказала бы нас обязательно!
      А судейский это уже второй вопрос.

      2
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      Рейтинг: +76

      Nik SM 1 час назад

      2-1 исправьте, голы тромбона (изделия номер 8) - не всчет! А так, с победой да.

      -2
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      Рейтинг: +2191

      мы_не_рабы 1 час назад

      Всех с победой! Победа, она и есть победа! Правда, игры как не было, так и нет. Появилось что-то после удаления, видимо успокоились, да и на игрока больше. "Привозы" как были, так и остались. Причём от Селихова очень неожиданно нервная игра. Выезд в Грозный для любой команды тяжёлый, и Спартак - не исключение. Радует что победили и не отстали от лидеров. Впереди - ЦСКА!

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