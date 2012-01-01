РПЛ. «Спартак» в большинстве победил «Ахмат» благодаря дублю Адриано и голу Глушакова

В матче 21-го тура чемпионата России «Спартак» на выезде обыграл «Ахмат» – 3:1. Дубль в составе победителей оформил Луис Адриано, еще один мяч на свой счет записал Денис Глушаков.

С 63-й минуты встречи хозяева играли в меньшинстве – с поля за две желтые карточки был удален Андрей Семенов.

Благодаря этой победе красно-белые набрали 36 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице, опередив ЦСКА. Грозненцы занимают девятую позицию.

Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

Ахмат (Грозный) – Спартак (Москва) – 1:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Адриано, 7 (с пенальти); 1:1 – Балай, 9; 1:2 – Адриано, 68; 1:3 – Глушаков, 90+3.

Ахмат: Городов, Уциев, Родолфо (Нижич, 72), Плиев, Семенов, Иванов, Швец, Раванелли (Бериша, 77), Исмаэл, Шиманьски, Балай (Мбенге, 82).

Спартак: Селихов, Комбаров (Айртон, 64), Боккетти, Джикия, Рассказов, Глушаков, Ташаев (Мелкадзе, 60), Гулиев, Мельгарехо (Ломовицкий, 87), Зе Луиш, Адриано.

Удаления: Семенов, 63 – нет.

Предупреждения: Семенов, 6; Плиев, 17; Семенов, 63; Иванов, 77 – Зе Луиш, 16; Боккетти, 21; Айртон, 78; Мелкадзе, 83; Гулиев, 90.

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