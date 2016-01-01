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    Ионов, Еременко и Погребняк сыграют с первых минут матча «Ростов» – «Урал»

    Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Урала» на матч 21-го тура чемпионата России. Встреча пройдет сегодня и начнется в 19:00 по московскому времени.

    «Ростов»: Песьяков, Чернов, Новосельцев, Сигурдссон, Мевля, Паршивлюк, Норманн, Еременко, Зуев, Ионов, Сигурдарсон.

    «Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Димитров, Бавин, Бикфалви, Бумаль, Эль Кабир, Погребняк.

    • «Ростов» с 29 очками занимает седьмую позицию в турнирной таблице, «Урал» занимает 13-е место (23 очка).
    • Игра первого круга в Екатеринбурге завершилась вничью – 1:1.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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