Ионов, Еременко и Погребняк сыграют с первых минут матча «Ростов» – «Урал»

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Урала» на матч 21-го тура чемпионата России. Встреча пройдет сегодня и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Новосельцев, Сигурдссон, Мевля, Паршивлюк, Норманн, Еременко, Зуев, Ионов, Сигурдарсон.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Димитров, Бавин, Бикфалви, Бумаль, Эль Кабир, Погребняк.