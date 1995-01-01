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    «Матч ТВ»: «Проблемы с трансляцией игры «Енисей» – «Рубин»? Это не наша история»

    Креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев прокомментировал срыв трансляции матча 21-го тура чемпионата России между «Енисеем» и «Рубином» (1:1). По ходу первого тайма эфир прерывался из-за проблем с сигналом.

    – Можете объяснить, что случилось? «Енисей» говорит, что проблема в Москве, вы писали – дело в доставке сигнала.

    – Давайте попробую. Смотрите, есть «зауральская» линия «Ростелекома», есть «сибирская» линия. Одна основная, вторая – резервная. По ним идет прямой сигнал. Так получилось, что рухнули обе. Не в одну секунду, но они упали. Это не наша история: «Ростелеком» является подрядчиком нашего подрядчика, отвечающего за связь. Соответственно, обе линии упали, третьего пути нет. Съемка шла, но сигнал не передавался, мы этот путь в течение матча пытались найти.

    – К концу первого тайма нашли?

    – Мы взяли другой, более простой, кодек, чтобы нагрузка на аварийную линию шла меньше. Кодек более простой, но сигнал все равно шел в HD, зрителям этого было не заметно. Выходит, программным способом мы решили этот вопрос, и к концу тайма все заработало и восстановилось. Сижу вот, сам смотрю, прерываясь на комментарии.

    – Для «Матч Премьер» это серьезная имиджевая потеря?

    – Если бы мы не обращали на это внимание, ничего не делая, то это бы была имиджевая потеря. Но мы, наоборот, пытаемся эту проблему решить. Это скорее больше бизнес-потеря для подрядчика. Так или иначе моя задача – не переводить стрелки, а решить вопрос для зрителя, потому что его интересы для нас в приоритете.

    – Кто-то понесен наказание за срыв трансляции?

    – Важно даже не наказание, важно разобраться, почему это произошло. Мы ведь эту линию не впервые используем, она всегда была. Это не какой-то эксперимент – линия всегда работала, да и подрядчик тот же, что и всегда с нами работает. Наши технические эксперты будут в этом разбираться.

    – Тем, кто покупал эту трансляцию, компенсация будет?

    – Да, конечно, сделаем компенсацию всем, у кого оборвалась трансляция. Единственное, что подписчики канала смогут посмотреть матч целиком только в записи. Кто купил разовую трансляцию, мы дадим на другой матч промо-код.

    • Игра «Енисей» – «Рубин» транслировалась на телеканале «Матч! Премьер».
    • Гавриил Гордеев приступил к работе на «Матч ТВ» летом 2018 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +160

      Burtaze 10 минут назад

      денежки с пользователей за подписку берёте...а дальше не ваши проблемы...ну как всегда...

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