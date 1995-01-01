«Енисей» – о проблемах с трансляцией матча с «Рубином»: «Игру показать не можем. Права только у «Зенита»

Матч Динамо - Локо, шел с тормозами, а что деньги берут - неизвестно.
Официальный твиттер «Енисея» отреагировал на проблемы с трансляцией матча 21-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).
По ходу первого тайма эфир на канале «Матч Премьер» прерывался из-за проблем с сигналом.
«К сожалению, игру показать не можем по причине отсутствия телеправ. Они из клубов только у «Зенита», – говорится в сообщении красноярцев.
Ранее петербуржцы показали бесплатно свой матч со «Спартаком» (1:1) на канале Z+.
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— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 30 марта 2019 г.