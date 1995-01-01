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    «Енисей» – о проблемах с трансляцией матча с «Рубином»: «Игру показать не можем. Права только у «Зенита»

    Официальный твиттер «Енисея» отреагировал на проблемы с трансляцией матча 21-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).

    По ходу первого тайма эфир на канале «Матч Премьер» прерывался из-за проблем с сигналом.

    «К сожалению, игру показать не можем по причине отсутствия телеправ. Они из клубов только у «Зенита», – говорится в сообщении красноярцев.

    Ранее петербуржцы показали бесплатно свой матч со «Спартаком» (1:1) на канале Z+.

    Источник: Официальный твиттер «Енисея»

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    Сегодня, 16:14
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6080

      parevg 2 минуты назад

      Матч Динамо - Локо, шел с тормозами, а что деньги берут - неизвестно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29927

      Полная Канистра 4 минуты назад

      обязательно с упоением 10 раз посмотрю ваш крутой матч МАТЧ ТВ НА ПОМОЙКУ выброшу

      0
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