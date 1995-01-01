«Енисей» – о проблемах с трансляцией матча с «Рубином»: «Игру показать не можем. Права только у «Зенита»

Официальный твиттер «Енисея» отреагировал на проблемы с трансляцией матча 21-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).

По ходу первого тайма эфир на канале «Матч Премьер» прерывался из-за проблем с сигналом.

«К сожалению, игру показать не можем по причине отсутствия телеправ. Они из клубов только у «Зенита», – говорится в сообщении красноярцев.

Ранее петербуржцы показали бесплатно свой матч со «Спартаком» (1:1) на канале Z+.