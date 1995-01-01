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    РПЛ. «Локомотив» победил «Динамо» и сократил отставание от лидирующего «Зенита» до трех очков

    В матче 21 тура РПЛ встретились «Динамо» и «Локомотив». Победу гостям принес гол Антона Миранчука с пенальти.

    Команда Юрия Семина продлила беспроигрышную серию в РПЛ до пяти встреч. Теперь «Локомотив» занимает второе место в таблице.

    Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

    Динамо (Москва) – Локомотив (Москва) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Ан. Миранчук, 64 (с пенальти).

    «Динамо»: Шунин, Морозов (Рауш, 76), Евгеньев, Шунич, Козлов, Тетте, Юсупов, Грулев (Липовой, 69), Жоаозиньо, Марков (Панченко, 60), Луценко.

    «Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Идову, Игнатьев, Денисов (Кварацхелия, 54), Баринов, Крыховяк, Антон Миранчук, Алексей Миранчук (Жемалетдинов, 90), Смолов (Эдер, 81).

    Предупреждения: Шунич, 23; Марков, 51; Тетте, 86 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:53
    Комментарии21
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      Рейтинг: +29927

      Полная Канистра 11 минут назад

      а федя опять не забил что ещё надо ему поменять?

      0
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      Рейтинг: +1678

      minaev23 > Полная Канистра 5 минут назад

      Забьёт когда нибудь надо ждать.Локо в ЛЧ в следующем сезоне играть если будет его там прорвёт... наверное.....

      0
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      Рейтинг: +6080

      parevg 11 минут назад

      Локо с победой!!!!!!!!!!!!!!
      Теперь надо чтобы Оренбург взял очки.

      0
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      Рейтинг: +331

      УхоГорлоНос 16 минут назад

      Смол много моментов порет. Видимо никак после ЧМа в себя не придет

      0
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      Рейтинг: +1894

      paracetamol 18 минут назад

      да

      0
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      Рейтинг: +467

      policepnz 19 минут назад

      Какой то злой рок над Динамо! команда Льва Яшина катится ко дну..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8431

      slavutiq70 19 минут назад

      С победой Локо,,,,Сёмин славный кочегар,,,,,,раскочегарил всё таки паровоз,,,,

      3
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      Рейтинг: +29927

      Полная Канистра 20 минут назад

      Палыч уже в дверь стучится а серёжа в замочную скважину шёпотом .. Не ужель ты ко мне верю иль не верю......

      2
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      Рейтинг: +2569

      mdu86 25 минут назад

      Всех красно-зелёных с победой! Важные три очка добыли в тяжёлом матче, Локо традиционно после паузы на сборные штормит. Игра была равная, желаю Динамо остаться в РПЛ.

      3
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      Рейтинг: +99

      Shotlandets86 31 минуту назад

      Победа Локомотива без моментов вообще со спорного пенальти. Маркову в церковь абонемент выписать.

      0
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      ...
      Рейтинг: +12349

      DVOK68 > Shotlandets86 17 минут назад

      Вас ипут во все щели,проснись ты серишь)))

      -2
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      ...
      Рейтинг: +99

      Shotlandets86 > DVOK68 14 минут назад

      Ещё раз, для тупеньких свиномордых. "Ипут во все щели" это про матч Ливерпуль-Спартак. Что-то не вижу ничего подобного чтобы делали с Динамо.

      А вот Спартачок твой драгоценный - вечная жертва буккаке.)))

      -3
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      ...
      Рейтинг: +12349

      DVOK68 > Shotlandets86 10 минут назад

      динамо и еврокубки это вообще несовместимые вещи.Но тупарям которые до сих пор дрочат на ПРОШЛЫЕ неудачи Спартака-это по барабану,ибо они тупари,повотряю.
      Тем более мусорные,гнуснее вас только конявые.

      -2
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      Рейтинг: +99

      Shotlandets86 > DVOK68 4 минуты назад

      Валерьянки попей что ли, а то твоё полыхающее очко в космос улетит такими темпами на реактивной тяге.))))

      Еврокубки отторгают свиней, что поделать.))) А вот Динамо группу выигрывает 6 из 6 побед, когда участвует. Так что мат. часть изучай.)))

      0
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      Рейтинг: +12349

      DVOK68 32 минуты назад

      динамо все имеют,кому не лень.

      -1
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      Рейтинг: +99

      Shotlandets86 > DVOK68 29 минут назад

      Имеют хрюшек в ЛЧ, а победу на везении нельзя назвать "имеют". Так что следи лучше за свинарником своим.)

      0
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      Рейтинг: +3409

      vladik12 > Shotlandets86 29 минут назад

      Забейся и в люди больше никогда не выходи. Чтоб я и другие адекваты не видели тебя здесь.

      -2
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      Рейтинг: +3409

      vladik12 > DVOK68 29 минут назад

      Надеюсь, вылетят.

      -2
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      Рейтинг: +99

      Shotlandets86 > vladik12 25 минут назад

      Иди ка в уголок встань, поросёнок опущенный, тебе до адеквата как Вассерману до зэка.

      0
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      Рейтинг: +12349

      DVOK68 > Shotlandets86 21 минуту назад

      Вас имеют,мусоров,потому что вы мусорА!
      Это ваша судьба,это ваша карма,мусорила)))

      -2
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      Рейтинг: +99

      Shotlandets86 > DVOK68 16 минут назад

      Как у тебя бомбит то? Приложи пукан к огнетушителю, он у тебя, видимо, отстёгивается уже сам.)))

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