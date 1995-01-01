РПЛ. «Локомотив» победил «Динамо» и сократил отставание от лидирующего «Зенита» до трех очков

В матче 21 тура РПЛ встретились «Динамо» и «Локомотив». Победу гостям принес гол Антона Миранчука с пенальти.

Команда Юрия Семина продлила беспроигрышную серию в РПЛ до пяти встреч. Теперь «Локомотив» занимает второе место в таблице.

Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

Динамо (Москва) – Локомотив (Москва) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Ан. Миранчук, 64 (с пенальти).

«Динамо»: Шунин, Морозов (Рауш, 76), Евгеньев, Шунич, Козлов, Тетте, Юсупов, Грулев (Липовой, 69), Жоаозиньо, Марков (Панченко, 60), Луценко.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Идову, Игнатьев, Денисов (Кварацхелия, 54), Баринов, Крыховяк, Антон Миранчук, Алексей Миранчук (Жемалетдинов, 90), Смолов (Эдер, 81).

Предупреждения: Шунич, 23; Марков, 51; Тетте, 86 – нет.

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