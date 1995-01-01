Президент «Наполи»: «Нам стыдно принимать соперников на «Сан-Паоло»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис считает домашний стадион команды стыдным, устаревшим. По мнению функционера, объекту нужна реконструкция.

«Есть желание сделать из «Сан-Паоло» стадион европейского уровня. Арена заставляет нас стыдиться перед соперниками. Стадион сейчас такой же, что и во времена Диего Марадоны», – цитирует Де Лаурентиса Football Italia.