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    Evening Standard: Коутиньо имеет два варианта продолжения карьеры в АПЛ

    Будущее полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо по-прежнему остается неопределенным.

    По информации Evening Standard, у бразильца есть два варианта трудоустройства в АПЛ.

    Интерес к хавбеку проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Челси», но синие пока считаются аутсайдером в гонке за футболистом, поскольку до сих пор не могут добиться отмены трансферного запрета ФИФА.

    • Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет выручить от продажи Коутиньо не менее 100 миллионов евро.
    • В текущем сезоне он забил девять голов и отдал пять ассистов в 41 матче.

    Источник: Evening Standard

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