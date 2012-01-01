Evening Standard: Коутиньо имеет два варианта продолжения карьеры в АПЛ

Будущее полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо по-прежнему остается неопределенным.
По информации Evening Standard, у бразильца есть два варианта трудоустройства в АПЛ.
Интерес к хавбеку проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Челси», но синие пока считаются аутсайдером в гонке за футболистом, поскольку до сих пор не могут добиться отмены трансферного запрета ФИФА.
- Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет выручить от продажи Коутиньо не менее 100 миллионов евро.
- В текущем сезоне он забил девять голов и отдал пять ассистов в 41 матче.