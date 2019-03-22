«Барселона» готова продать Коутиньо, но требует не менее 100 миллионов

На полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо есть спрос в Англии. Приобрести футболиста желает «Манчестер Юнайтед».

По информации Marca, каталонцы готовы расстаться с бразильцем, но выручить за него намерены не менее 100 миллионов евро. Именно столько составляет рыночная стоимость Коутиньо.