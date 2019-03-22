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    «Барселона» готова продать Коутиньо, но требует не менее 100 миллионов

    На полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо есть спрос в Англии. Приобрести футболиста желает «Манчестер Юнайтед».

    По информации Marca, каталонцы готовы расстаться с бразильцем, но выручить за него намерены не менее 100 миллионов евро. Именно столько составляет рыночная стоимость Коутиньо.

    • Ранее сообщалось, что британцы готовы выплатить нужную сумму.
    • В текущем сезоне бразилец сыграл в 26 матчах Примеры, забил четыре гола, сделал две результативные передачи.
    • Коутиньо перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года за 160 миллионов евро.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 10:10
    Комментарии1
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      Рейтинг: +63313

      Рубик Докоян 16 минут назад

      Казалось бы, что техничному бразильцу испанский чемпионат более подходит, но вот в Барсе у него не задалось, как играя в АПЛ за Ливер. Посмотрим как у него в МЮ сложится, если сделка состоится.

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