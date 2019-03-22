«Барселона» готова продать Коутиньо, но требует не менее 100 миллионов

Казалось бы, что техничному бразильцу испанский чемпионат более подходит, но вот в Барсе у него не задалось, как играя в АПЛ за Ливер. Посмотрим как у него в МЮ сложится, если сделка состоится.
На полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо есть спрос в Англии. Приобрести футболиста желает «Манчестер Юнайтед».
По информации Marca, каталонцы готовы расстаться с бразильцем, но выручить за него намерены не менее 100 миллионов евро. Именно столько составляет рыночная стоимость Коутиньо.
- Ранее сообщалось, что британцы готовы выплатить нужную сумму.
- В текущем сезоне бразилец сыграл в 26 матчах Примеры, забил четыре гола, сделал две результативные передачи.
- Коутиньо перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года за 160 миллионов евро.