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    Крамарич стал лучшим бомбардиром в истории «Хоффенхайма» в Бундеслиге

    Форвард «Хоффенхайма» Андрей Крамарич поразил ворота «Байера» в матче 27-го тура чемпионата Германии.

    Этот гол стал для 27-летнего хорвата 47-м в составе «Хоффенхайма» в играх Бундеслиги.

    Это новый рекорд клуба. Предыдущий принадлежал боснийцу Сеяду Салиховичу (46).

    Крамарич выступает за «Хоффенхайм» с 2016 года, сыграл 123 матча во всех турнирах, забил 55 голов и сделал 25 результативных передач.

    Источник: Официальный твиттер «Хоффенхайма»

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    Сегодня, 11:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3166

      la verdad 20 минут назад

      Крамарич вчера отобрал хет-трик у своего партнера по команде, забив гол с 5 см, когда мяч уже закатывался в ворота. Осень хотелось:) Пипец.

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