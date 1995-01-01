Крамарич стал лучшим бомбардиром в истории «Хоффенхайма» в Бундеслиге

Крамарич вчера отобрал хет-трик у своего партнера по команде, забив гол с 5 см, когда мяч уже закатывался в ворота. Осень хотелось:) Пипец.
Форвард «Хоффенхайма» Андрей Крамарич поразил ворота «Байера» в матче 27-го тура чемпионата Германии.
Этот гол стал для 27-летнего хорвата 47-м в составе «Хоффенхайма» в играх Бундеслиги.
Это новый рекорд клуба. Предыдущий принадлежал боснийцу Сеяду Салиховичу (46).
Крамарич выступает за «Хоффенхайм» с 2016 года, сыграл 123 матча во всех турнирах, забил 55 голов и сделал 25 результативных передач.