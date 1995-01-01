Крамарич стал лучшим бомбардиром в истории «Хоффенхайма» в Бундеслиге

Форвард «Хоффенхайма» Андрей Крамарич поразил ворота «Байера» в матче 27-го тура чемпионата Германии.

Этот гол стал для 27-летнего хорвата 47-м в составе «Хоффенхайма» в играх Бундеслиги.

Это новый рекорд клуба. Предыдущий принадлежал боснийцу Сеяду Салиховичу (46).

Крамарич выступает за «Хоффенхайм» с 2016 года, сыграл 123 матча во всех турнирах, забил 55 голов и сделал 25 результативных передач.