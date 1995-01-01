Саркисов и Соболев выйдут в старте «Енисея» на матч с «Рубином», Сагитов сыграет в атаке у казанцев

Стали известны стартовые составы команд на матч 21-го тура чемпионата России между «Енисеем» и «Рубином».
«Енисей»: Нестеренко, Ятченко, Гаджибеков, Кичин, Грицаенко, Данченко, Торбинский, Огуде, Сарр, Саркисов, Соболев.
«Рубин»: Коновалов, Устинов, Цаллагов, Байрамян, Сорокин, Уремович, Камболов, Башкиров, Подберeзкин, Коновалов, Сагитов.
- Матч «Енисей» – «Рубин» начнется в 11:30 по московскому времени.
- Перед очной встречей казанцы занимают восьмое место в турнирной таблице первенства, а красноярцы – 16-е.