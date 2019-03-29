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    Агент Люки Эрнандеса получил 8 миллионов от «Баварии»

    Защитник Люка Эрнандес перешел из «Атлетико» в «Баварию». Сумма трансфера составила 80 миллионов евро.

    Агент французского игрока Мануэль Гарсия Килон получил 10 процентов от суммы сделки.

    Таким образом, агентское вознаграждение составило 8 миллионов евро.

    Килон работает со многими испанскими футболистами – Пепе Рейной, Раулем Альбиолем, Хосе Кальехоном и другими.

    Источник: El Confidencial

    El Confidencial – испаноязычная цифровая газета, специализирующаяся на экономических, финансовых и политических новостях. Была создана в качестве интернет-издания в 2001 году.

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