Маммана: «Семак просит больше атаковать. Манчини ставил более оборонительный футбол»

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана рассказал об игре команды при главном тренере Сергее Семаке.
- Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года.
- До него команду тренировал Роберто Манчини (с июня 2017 по май 2018 года).
– Как ваше здоровье?
– Все в порядке. Последние процедуры прошли хорошо, уже тренируюсь с командой, без болей, чувствую себя отлично.
– Как изменились действия обороны с приходом Ракицкого?
– Мы делаем то же, что и всегда – стараемся быть надежными в защите, как и в прошлом году, когда пропустили меньше всего мячей.
Так что в обороне у нас более-менее порядок. Вот чего нам действительно не хватает, так это голов. Чтобы побеждать чаще, нужно забивать больше.
– Кажется, сейчас вы стали чаще выходить вперед.
– Мне всегда нравилось помогать при атаках, с детства так играл. Раньше я этого не делал, потому что Манчини требовал от нас располагаться глубже, ставил более оборонительный футбол.
При Семаке не так – он просит больше атаковать, настырнее действовать впереди, создавать моменты, если есть свободное пространство для продвижения.
– Аргентинцы в «Зените» при Манчини и Семаке чувствуют себя по-разному?
– Я бы так не сказал. Мы с остальными ребятами из Аргентины всегда держимся вместе, помогаем и заботимся друг о друге. Это то, что никогда не меняется.