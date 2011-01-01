Маммана: «Семак просит больше атаковать. Манчини ставил более оборонительный футбол»

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана рассказал об игре команды при главном тренере Сергее Семаке.

Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года.

До него команду тренировал Роберто Манчини (с июня 2017 по май 2018 года).

– Как ваше здоровье?

– Все в порядке. Последние процедуры прошли хорошо, уже тренируюсь с командой, без болей, чувствую себя отлично.

– Как изменились действия обороны с приходом Ракицкого?

– Мы делаем то же, что и всегда – стараемся быть надежными в защите, как и в прошлом году, когда пропустили меньше всего мячей.

Так что в обороне у нас более-менее порядок. Вот чего нам действительно не хватает, так это голов. Чтобы побеждать чаще, нужно забивать больше.

– Кажется, сейчас вы стали чаще выходить вперед.

– Мне всегда нравилось помогать при атаках, с детства так играл. Раньше я этого не делал, потому что Манчини требовал от нас располагаться глубже, ставил более оборонительный футбол.

При Семаке не так – он просит больше атаковать, настырнее действовать впереди, создавать моменты, если есть свободное пространство для продвижения.

– Аргентинцы в «Зените» при Манчини и Семаке чувствуют себя по-разному?

– Я бы так не сказал. Мы с остальными ребятами из Аргентины всегда держимся вместе, помогаем и заботимся друг о друге. Это то, что никогда не меняется.