28 марта ютуб-канал шоу La Resistencia опубликовал запись эфира с защитником «Барселоны» Жераром Пике. Главный тренер клуба Эрнесте Вальверде высказался об этом эфире.

Некоторые из фраз, которые Пике произнес во время эфира, стали активно обсуждаться болельщиками и медиа.

Одна из них прозвучала в ответ на вопрос про то, как часто Пике занимался сексом за последний месяц. Игрок сказал: «Те разы на «Бернабеу» считаются?», имея в виду победы над «Реалом».

«Я не видел этой программы, но о ней невозможно не узнать. Мне нечего комментировать, это юмористическая программа. Чтобы посмотреть, кто остроумнее.

У нас очень важный матч, дерби. Мы много играем. Это человек, которого мы ценим, мы довольны им», – сказал Вальверде.



«Матчи на «Бернабеу» считаются за секс?». Жерар Пике всю жизнь троллит «Реал»