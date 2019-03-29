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    Вальверде – об интервью Пике: «Мне нечего комментировать, это юмористическая программа»

    28 марта ютуб-канал шоу La Resistencia опубликовал запись эфира с защитником «Барселоны» Жераром Пике. Главный тренер клуба Эрнесте Вальверде высказался об этом эфире.

    • Некоторые из фраз, которые Пике произнес во время эфира, стали активно обсуждаться болельщиками и медиа.
    • Одна из них прозвучала в ответ на вопрос про то, как часто Пике занимался сексом за последний месяц. Игрок сказал: «Те разы на «Бернабеу» считаются?», имея в виду победы над «Реалом».

    «Я не видел этой программы, но о ней невозможно не узнать. Мне нечего комментировать, это юмористическая программа. Чтобы посмотреть, кто остроумнее.

    У нас очень важный матч, дерби. Мы много играем. Это человек, которого мы ценим, мы довольны им», – сказал Вальверде.

    «Матчи на «Бернабеу» считаются за секс?». Жерар Пике всю жизнь троллит «Реал»

    Источник: Marca

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