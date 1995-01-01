Клопп: «Я уважаю трансферную политику «Тоттенхэма»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о трансферной политике «Тоттенхэма».

В летнее трансферное окно лондонский клуб не подписал ни одного игрока.

«Тоттенхэм» стал первым таким клубом в АПЛ.

Сейчас команда Маурисио Покеттино занимает третье место в таблице.

«Если вы не делаете трансферов в Англии, то это будет действительно громким заголовком. Я уверен, что Покеттино хотел бы новых игроков, но первую команду «Тоттенхэма» сложно улучшить.

С этой точки зрения, если у вас есть сплоченная команда, вам не нужно слишком много работать на трансферном рынке. Игроков, которые есть у вас, тоже можно развивать. Возможно, они окажутся лучше того парня, которого вы хотели купить.

Я очень уважаю их подход. В конце концов, мы все должны принимать решения. Не знаю, почему они приняли такое решение, но обычно, если вы не делаете трансферов, то это из-за денег», – сказал Клопп.