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    Клопп: «Я уважаю трансферную политику «Тоттенхэма»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о трансферной политике «Тоттенхэма».

    • В летнее трансферное окно лондонский клуб не подписал ни одного игрока.
    • «Тоттенхэм» стал первым таким клубом в АПЛ.
    • Сейчас команда Маурисио Покеттино занимает третье место в таблице.

    «Если вы не делаете трансферов в Англии, то это будет действительно громким заголовком. Я уверен, что Покеттино хотел бы новых игроков, но первую команду «Тоттенхэма» сложно улучшить.

    С этой точки зрения, если у вас есть сплоченная команда, вам не нужно слишком много работать на трансферном рынке. Игроков, которые есть у вас, тоже можно развивать. Возможно, они окажутся лучше того парня, которого вы хотели купить.

    Я очень уважаю их подход. В конце концов, мы все должны принимать решения. Не знаю, почему они приняли такое решение, но обычно, если вы не делаете трансферов, то это из-за денег», – сказал Клопп.

    Источник: Sky Sports

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