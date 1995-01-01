Эмери: «МЮ», «Челси» и «Тоттенхэм» наберут много очков в оставшихся матчах. Мы должны бороться с ними»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери высказался о борьбе за топ-4 АПЛ.
«Каждая игра очень важна. Я верю в нас, я знаю, что нам нужно многое сделать, чтобы попасть в топ-4.
Я знаю, что «МЮ», «Челси» и «Тоттенхэм» наберут много очков в оставшихся матчах. Каждая игра будет важной как для нас, так и для них. Мы должны бороться, должны быть стабильными и должны финишировать выше в таблице», – сказал Эмери.
Топ-6 АПЛ сейчас:
- «Ливерпуль» – 76 очков
- «Манчестер Сити» – 74
- «Тоттенхэм» – 61
- «Арсенал» – 60
- «Манчестер Юнайтед» – 58
- «Челси» – 57