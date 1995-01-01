Эмери: «МЮ», «Челси» и «Тоттенхэм» наберут много очков в оставшихся матчах. Мы должны бороться с ними»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери высказался о борьбе за топ-4 АПЛ.

«Каждая игра очень важна. Я верю в нас, я знаю, что нам нужно многое сделать, чтобы попасть в топ-4.

Я знаю, что «МЮ», «Челси» и «Тоттенхэм» наберут много очков в оставшихся матчах. Каждая игра будет важной как для нас, так и для них. Мы должны бороться, должны быть стабильными и должны финишировать выше в таблице», – сказал Эмери.

Топ-6 АПЛ сейчас: