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    Эмери: «МЮ», «Челси» и «Тоттенхэм» наберут много очков в оставшихся матчах. Мы должны бороться с ними»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери высказался о борьбе за топ-4 АПЛ.

    «Каждая игра очень важна. Я верю в нас, я знаю, что нам нужно многое сделать, чтобы попасть в топ-4.

    Я знаю, что «МЮ», «Челси» и «Тоттенхэм» наберут много очков в оставшихся матчах. Каждая игра будет важной как для нас, так и для них. Мы должны бороться, должны быть стабильными и должны финишировать выше в таблице», – сказал Эмери.

    Топ-6 АПЛ сейчас:

    1. «Ливерпуль» – 76 очков
    2. «Манчестер Сити» – 74
    3. «Тоттенхэм» – 61
    4. «Арсенал» – 60
    5. «Манчестер Юнайтед» – 58
    6. «Челси» – 57

    Источник: Sky Sports

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