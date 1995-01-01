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    Покеттино поздравил Сульшера с назначением в «МЮ»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал назначение Уле-Гуннара Сульшера на пост главного тренера «МЮ». Прежде норвежец занимал должность и. о.

    Прежде сообщалось, что на работу тренера «Юнайтед» претендует Покеттино.

    «Я никогда не обсуждал слухи. Нужно поздравить Сульшера и пожелать ему всего наилучшего, теперь он официально возглавил команду.

    Я не буду комментировать слухи и в дальнейшем. Сейчас их будет все больше, и ничего с этим не поделаешь», – цитирует аргентинца Sky Sports.

    Источник: Sky Sports

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