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    Месси: «Было приятно играть против Роналду. Было бы здорово, если бы он все еще выступал за «Реал»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сказал, что ему не хватает соперничества с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду, который ранее играл в «Реале».

    «Было приятно играть против Криштиану, несмотря на то, что это бывало сложно. Мне нравилось выигрывать титулы, когда он выступал за «Реал». Было бы здорово, если бы он до сих пор был в Мадриде.

    Я очень уважаю «Ювентус». Думаю, это очень сильная команда с очень хорошими игроками. А тем более с приходом Криштиану. После победы над «Атлетико» у них есть большое преимущество. Но я надеюсь, что мы тоже будем там [в числе фаворитов Лиги чемпионов]», – сказал Месси.

    • Роналду выступал за мадридский клуб с 2009-го по 2018 год.
    • В период с 2008-го по 2017 год португалец и аргентинец по пять раз выиграли престижную награду «Золотой мяч».

    Источник: AS

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    Сегодня, 18:49
    Комментарии5
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      Рейтинг: +590

      SarJr 56 минут назад

      Ну у них ещё есть шанс посоперничать в лч)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +908

      Александр52 1 час назад

      Восхищает, какой Лео уважительный человек, в нём нет ни грамма фальши.

      1
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      Рейтинг: +661

      Mirak92 1 час назад

      Ну так ты лучше в милан или интер)

      1
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      Рейтинг: +131

      Кривоножка 1 час назад

      Мне нравилось выигрывать титулы, когда он выступал за «Реал». Вот ключевая фраза этого рассказа:))типо протролил

      0
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      Рейтинг: +2780

      Старикан 1 час назад

      А уж как Реал-то жалеет наверное...

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