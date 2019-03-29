Месси: «Было приятно играть против Роналду. Было бы здорово, если бы он все еще выступал за «Реал»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сказал, что ему не хватает соперничества с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду, который ранее играл в «Реале».

«Было приятно играть против Криштиану, несмотря на то, что это бывало сложно. Мне нравилось выигрывать титулы, когда он выступал за «Реал». Было бы здорово, если бы он до сих пор был в Мадриде.

Я очень уважаю «Ювентус». Думаю, это очень сильная команда с очень хорошими игроками. А тем более с приходом Криштиану. После победы над «Атлетико» у них есть большое преимущество. Но я надеюсь, что мы тоже будем там [в числе фаворитов Лиги чемпионов]», – сказал Месси.