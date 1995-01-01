«Манчестер Юнайтед» заплатит 500 тысяч «Мольде» за Сульшера

«Манчестер Юнайтед» заплатит «Мольде» около 500 тысяч фунтов стерлингов в качестве жеста доброй воли за переход главного тренера Уле-Гуннара Сульшера.

В самом начале зимы норвежец продлил контракт с «Мольде» до 2021 года, а 19-го декабря возглавил «МЮ» на временной основе до конца сезона. За это манкунианцы выплатил инорвежскому клубу 500 тысяч фунтов.

Ранее руководители «Мольде» заявляли, что ждут возращения тренера в команду после окончания его договора с «Юнайтед». Тем не менее, на этой неделе Сульшер заключил с «МЮ» трехлетний контракт. За проявленную лояльность к выбору специалиста «Манчестер Юнайтед» принял решение перечислить «Мольде» еще полмиллиона фунтов в качестве компенсации.

Под руководством Сульшера «МЮ» занимает пятое место в АПЛ и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «Барселоной».