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    Пике: «Месси – один из самых больших троллей, которых я знаю»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике признался, что лидер каталонцев Лионель Месси обладает хорошим чувством юмора.

    «У Месси очень ироничный юмор. Он один из самых больших троллей, которых я знаю», – сказал Пике.

    • Испанец и аргентинец вместе выступают за каталонский клуб с 2008 года.
    • В этом сезоне Месси провел за сине-гранатовых 37 матчей, забил 39 голов и сделал 21 результативную передачу.
    • «Барселона» лидирует в турнирной таблице Примеры, опережая «Атлетико» на 10 очков.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 15:27
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +11828

      DOCTOR PENALTY 21 минуту назад

      Этот ироничный тролль всю Барсу взял под свой контроль.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      SarJr 56 минут назад

      Месси скорее гном, а не троль)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +648

      acor94 1 час назад

      Рибери больше похож на тролля

      0
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