Пике: «Месси – один из самых больших троллей, которых я знаю»

Этот ироничный тролль всю Барсу взял под свой контроль.
Защитник «Барселоны» Жерар Пике признался, что лидер каталонцев Лионель Месси обладает хорошим чувством юмора.
«У Месси очень ироничный юмор. Он один из самых больших троллей, которых я знаю», – сказал Пике.
- Испанец и аргентинец вместе выступают за каталонский клуб с 2008 года.
- В этом сезоне Месси провел за сине-гранатовых 37 матчей, забил 39 голов и сделал 21 результативную передачу.
- «Барселона» лидирует в турнирной таблице Примеры, опережая «Атлетико» на 10 очков.