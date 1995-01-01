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    Черчесов прочитает текст «Тотального диктанта» в Таллине

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов зачитает текст «Тотального диктанта», который пройдет 13 апреля в Таллине в Ласнамяэском легкоатлетическом холле.

    «Не секрет, что я профессиональный футбольный тренер, а не специалист в области правописания. Но попробовать себя в новой роли – интересная возможность, и было бы жаль не воспользоваться ею. Замечательно, что в Таллинне множество людей самого разного возраста, от школьников до пенсионеров, готовых проверить, насколько грамотно они пишут по-русски. И я с радостью помогу им в этом.

    Конечно, было бы более ожидаемо и привычно посетить ваш чудесный город, что называется, по спортивной линии. Но и площадка «Тотального диктанта» ничем не уступает футбольному полю. Ведь и в «Тотальном диктанте», и в спорте есть общий принцип: важна не победа, а участие. Поздравляю всех таллинцев с титулом «Столицы Тотального диктанта-2019» и приглашаю поучаствовать в акции!» – сказал Черчесов.

    • Тотальный диктант – ежегодное образовательное мероприятие, проводимое с 2004 года в России и других странах мира с целью популяризации грамотности. Принять участие в диктанте может любой желающий.
    • Ранее в Таллинне «Тотальный диктант» читали актеры Дмитрий Харатьян, Леонид Ярмольник и Виктор Сухоруков и певец Дима Билан.

    Источник: ERR

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +32762

      Project Бабангида 2 минуты назад

      судя по результатам ЕГЭ русским лучше всего владеют дагестанцы, чеченцы и осетины.... по этому всех остальных (включая эстонцев) русскому будут обучать они

      Р.S. согласно последним исследованиям, правильно пишется "судья продажная" а не как в старину "продажный судья"

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      Рейтинг: +242

      klim2m 21 минуту назад

      С Мутко пусть читают: "Евро оцицейшен рекомендейшен"

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      Рейтинг: +2757

      Старикан 23 минуты назад

      Уж не на эстонском ли он языке читать собрался?

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