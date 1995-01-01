Черчесов прочитает текст «Тотального диктанта» в Таллине

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов зачитает текст «Тотального диктанта», который пройдет 13 апреля в Таллине в Ласнамяэском легкоатлетическом холле.

«Не секрет, что я профессиональный футбольный тренер, а не специалист в области правописания. Но попробовать себя в новой роли – интересная возможность, и было бы жаль не воспользоваться ею. Замечательно, что в Таллинне множество людей самого разного возраста, от школьников до пенсионеров, готовых проверить, насколько грамотно они пишут по-русски. И я с радостью помогу им в этом.

Конечно, было бы более ожидаемо и привычно посетить ваш чудесный город, что называется, по спортивной линии. Но и площадка «Тотального диктанта» ничем не уступает футбольному полю. Ведь и в «Тотальном диктанте», и в спорте есть общий принцип: важна не победа, а участие. Поздравляю всех таллинцев с титулом «Столицы Тотального диктанта-2019» и приглашаю поучаствовать в акции!» – сказал Черчесов.