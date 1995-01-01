Радимов: «Смотря за работой российских судей можно только улыбаться»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался об уровне судейства в ФНЛ и конкретно в матче против «Химок» (0:3).

– Вас жестко отсудили в последнем туре в Химках. На пресс-конференции вы улыбнулись и были лаконичны. Сейчас, когда остыли эмоции, есть что сказать?

– А что говорить? Все взрослые люди, все всe понимают. Бороться бесполезно. Я не буду произносить дежурных фраз: мол, есть компетентные органы, которые дадут оценку судейству. Сколько ни говорят об этом, а воз и ныне там. Бесполезно! Руководители судейского корпуса меняются, а происходит одно и то же. Очень надеюсь, что с приходом на пост главы РФС Александра Валерьевича Дюкова в судейском корпусе что-то изменится. Более того, зная Дюкова, уверен, что изменится. Ну, а пока остается только улыбаться.