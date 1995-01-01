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    Радимов: «Смотря за работой российских судей можно только улыбаться»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался об уровне судейства в ФНЛ и конкретно в матче против «Химок» (0:3).

    – Вас жестко отсудили в последнем туре в Химках. На пресс-конференции вы улыбнулись и были лаконичны. Сейчас, когда остыли эмоции, есть что сказать?

    – А что говорить? Все взрослые люди, все всe понимают. Бороться бесполезно. Я не буду произносить дежурных фраз: мол, есть компетентные органы, которые дадут оценку судейству. Сколько ни говорят об этом, а воз и ныне там. Бесполезно! Руководители судейского корпуса меняются, а происходит одно и то же. Очень надеюсь, что с приходом на пост главы РФС Александра Валерьевича Дюкова в судейском корпусе что-то изменится. Более того, зная Дюкова, уверен, что изменится. Ну, а пока остается только улыбаться.

    • Поединок против «Химок» обслуживал арбитр Павел Шадыханов.
    • При счете 0:0 он удалил футболиста и назначил два пенальти в ворота команды из Санкт-Петербурга.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:27
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11

      BIGBRO 43 минуты назад

      смотря на игру Зенита даже в Лиге Европы можно только плакать.

      0
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      Рейтинг: +226

      Pablo845 1 час назад

      судью на мыло!

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