Пике: «Сколько раз у меня был секс за последний месяц? А «Бернабеу» считается?»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поучаствовал в юмористическом шоу La Resistencia и подшутил над мадридским «Реалом» и «Эспаньолом».

Отвечая на вопрос, сколько раз у защитника был секс за последний месяц, Пике спросил: «А «Бернабеу» считается?»

Ведущий спросил и о финансовым состоянием Пике. «Уж точно больше, чем бюджет «Эспаньола» в этом году», – ответил защитник.