Пике: «Сколько раз у меня был секс за последний месяц? А «Бернабеу» считается?»

Насчёт бернабеу зачёт))
Защитник «Барселоны» Жерар Пике поучаствовал в юмористическом шоу La Resistencia и подшутил над мадридским «Реалом» и «Эспаньолом».
Отвечая на вопрос, сколько раз у защитника был секс за последний месяц, Пике спросил: «А «Бернабеу» считается?»
Ведущий спросил и о финансовым состоянием Пике. «Уж точно больше, чем бюджет «Эспаньола» в этом году», – ответил защитник.
- 27 февраля «Барселона» разгромила «Реал» (3:0) в Кубке Испании.
- 2 марта выиграла со счетом 1:0 в чемпионате.
- Оба матча прошли на «Сантьяго Бернабеу».
Источник: La Resistencia
La Resistencia – юмористическая прайм-тайм программа формата «Late Night Show» с комиком Давидом Бронкано.