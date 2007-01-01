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    Пике: «Сколько раз у меня был секс за последний месяц? А «Бернабеу» считается?»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике поучаствовал в юмористическом шоу La Resistencia и подшутил над мадридским «Реалом» и «Эспаньолом».

    Отвечая на вопрос, сколько раз у защитника был секс за последний месяц, Пике спросил: «А «Бернабеу» считается?»

    Ведущий спросил и о финансовым состоянием Пике. «Уж точно больше, чем бюджет «Эспаньола» в этом году», – ответил защитник.

    • 27 февраля «Барселона» разгромила «Реал» (3:0) в Кубке Испании.
    • 2 марта выиграла со счетом 1:0 в чемпионате.
    • Оба матча прошли на «Сантьяго Бернабеу».

    Источник: La Resistencia

    La Resistencia – юмористическая прайм-тайм программа формата «Late Night Show» с комиком Давидом Бронкано.

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