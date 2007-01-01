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    «Реал» рассматривает Кулибали в качестве замены Варану

    Мадридский «Реал» планирует выкупить контракт защитника «Наполи» Калиду Кулибали.

    Клуб ищет замену Рафаэлю Варану, заявившего, что хочет покинуть клуб летом.

    Football Italia со ссылкой на свежий номер испанского As сообщает, что кандидатура 27-летнего сенегальца – выбор главного тренера «Реала» Зинедина Зидана.

    «Наполи» хочет за своего футболиста не менее чем в 100 миллионов евро и уже отклонил предложения «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсенала».

    • Контракт Кулибали с неаполитанцами действует до июня 2023 года.
    • В нем есть опция выкупа за 150 миллионов, которая предусмотрена исключительно для зарубежных клубов.

    Источник: As

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