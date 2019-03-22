Marca: Варан сообщил одноклубникам о желании уйти из «Реала»

Жаль,если Варан покинет Реал.Он точно топовый защитник.
Защитник «Реала» Рафаэль Варан хочет летом сменить команду, сообщает Marca.
По информации источника, 25-летний француз уже сказал партнерам, что по окончании сезона твердо намерен уйти из мадридского клуба.
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассчитывает переубедить футболиста, но понимает, что ему вряд ли удастся это сделать.
- Варан выступает за «Реал» с 2011 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
- В договоре прописана сумма отступных в размере 500 миллионов евро.