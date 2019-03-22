Marca: Варан сообщил одноклубникам о желании уйти из «Реала»

Защитник «Реала» Рафаэль Варан хочет летом сменить команду, сообщает Marca.

По информации источника, 25-летний француз уже сказал партнерам, что по окончании сезона твердо намерен уйти из мадридского клуба.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассчитывает переубедить футболиста, но понимает, что ему вряд ли удастся это сделать.