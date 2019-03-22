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    Marca: Варан сообщил одноклубникам о желании уйти из «Реала»

    Защитник «Реала» Рафаэль Варан хочет летом сменить команду, сообщает Marca.

    По информации источника, 25-летний француз уже сказал партнерам, что по окончании сезона твердо намерен уйти из мадридского клуба.

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассчитывает переубедить футболиста, но понимает, что ему вряд ли удастся это сделать.

    • Варан выступает за «Реал» с 2011 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
    • В договоре прописана сумма отступных в размере 500 миллионов евро.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 14:22
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +7301

      Татарин за ЦСКА 7 минут назад

      Жаль,если Варан покинет Реал.Он точно топовый защитник.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +857

      ухоженный крокодил 1 час назад

      Перепутал Варана с Вараваном из "Мастер из Маргарита".
      =))
      Интересно, это тоже новость?
      =))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +60977

      zigbert 1 час назад

      Вроде бы раньше никуда не собирался.

      2
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      Рейтинг: +71

      Shotlandets86 2 часа назад

      ПСЖ или МЮ?

      1
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      Рейтинг: +7323

      DeStar 2 часа назад

      интересно почему?

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