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    Андрей Федун: «Болейте не за Карреру – болейте за «Спартак»!

    Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун поделился мнением о приезде Массимо Карреры в Москву.

    – Я в принципе не понимаю таких, кто заявляет: «Мы болеем за Карреру». Это просто прекрасно! Поддерживайте Массимо, если он возглавит какую-то команду. В Италии, например.

    Как по мне, если болеешь за клуб, так болей за него всегда. Или, если ты, условно, фанат Криштиану, тогда перебирайся за ним из Мадрида в Турин. Но ни «Реал», ни «Ювентус» тут уже ни при чем.

    Так и со «Спартаком». Есть правильные решения руководства и тренерского штаба, есть неправильные. Повторю – обсуждайте, критикуйте. Но устраивать такое… Даже не знаю как это назвать… И ради чего? Вот этот вопрос – главный.

    – Каррера побывал на «Открытие Арене» на встрече с «Зенитом». Но не в президентской ложе, куда его приглашал «Спартак», а в другом месте. Как восприняли поступок итальянца?

    – Каждый человек имеет право делать так, как считает нужным. Заплатил за дорогой билет, принес доход клубу – да не вопрос. Заслуги Массимо никто не принижает, он яркая страница в истории «Спартака», но потом ушел результат…

    Обиделся ли я, что Каррера не принял приглашение? Нет – скорее, это тренер выглядел обиженным. Кстати, на стадионе мы не пересекались.

    – А что испытываете, когда трибуны до сих пор из матча в матч заряжают «A tutti! Avanti! Massimo Carrera!» («Вперед! Вместе! Массимо Каррера» – прим. Sports.ru)?

    – Еще раз выскажу личное мнение: хочется болеть за конкретного человека – пожалуйста, болейте! Но! Если вам дорог «Спартак», поддерживайте его. Как команду, существующую с 1922 года. Болейте не за Карреру – болейте за «Спартак»!

    Каррера впервые вернулся в Москву. Успел сразу на два матча

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 22:34
    Комментарии8
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      Рейтинг: +11810

      DOCTOR PENALTY 7 минут назад

      Не надо нас поучать, мы за Спартак болеем сердцем, а не интригами! ***

      0
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      Рейтинг: +3201

      APchelov 15 минут назад

      Призрак бродит по трибунам. Это призрак итальянца

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      Рейтинг: +16143

      oyabun 38 минут назад

      Конечно, мы любим свой клуб вне зависимости от того, кто его тренирует. Переживаем поражения и радуемся победам вместе с игроками и тренером. Да только вот не имеет право поучать нас правильному отношению тот кто причастен к таким решениям, как перенос, например, игры с воскресенья на понедельник. Это был откровенный плевок в сторону всех болельщиков Спартака. Высказался лучше бы по этому случаю. А еще лучше, компенсировал бы своими деньгами всем тем, кто собирался прийти на матч, но теперь не сможет.

      1
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      Рейтинг: +1000

      exreporter 58 минут назад

      да прям. это частое дело. человек болеет за клуб, но болея - хочет ему конкретного тренера. Эти вещи могут быть параллельными. Естественно, играй Спартак против условной команда Карреры, болеть будут за Спартак.

      2
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      Рейтинг: +3823

      vka1970 1 час назад

      Андрей взрослый дядька , но глюпый.
      Народ не за Карреру болеет, а отдаёт ему часть своего уважения как человеку, сделавшему Спартак чемпионом, обладателем кубка, разгромившем испанцев, сделавшем игру команды узнаваемой.А ему в ответ сделали увольнение после того как выбило чуть ли не пол состава.Вон Кононов всё пыжится, а игры как не было, так и нет.Вот и на фига было огород городить ?
      А народ....А что, народ ? Люди у нас видят несправедливость и те подковёрные игры, которые изготавливал Измайлов.Вот от того и такое отношение.Совравшим раз, второй раз верят неохотно.

      5
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      Рейтинг: +18719

      gol_kak_sokol > vka1970 49 минут назад

      Тебе никто не запрещает восхищаться Каррерой, но если у тебя есть моск и глаза ты должен видеть, что Массимо больше нет в Спартаке, а команда есть. Мне, например, Спартак дорог по-любому - с Каррерой, без Карреры (которого я считаю бездарным тренером, однажды схватившим птицу счастья за хвост). Я болел и поддерживал Спартак без перерывов в любых обстоятельствах. Если тебе Каррера дороже Спартака при любом тренере, то ты бы постыдился гнобить команду и, как минимум, убрал бы ромбик с авы.

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      Рейтинг: +599

      deimos88 > gol_kak_sokol 22 минуты назад

      Б*я, тебе и твоему другу по старости "педдрику", вот реально хоть в глаза ссЦы, деменция походу жестокая вещь, и неисправима... Он тебе про одно, ты ему, что Массимо бездарь, у тебя другие аргументы е?

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      Рейтинг: +599

      deimos88 > gol_kak_sokol 18 минут назад

      И да, команды в Спартаке нет, есть набор игрАчков под управлением пополиза, где каждый сам за себя.. в матче с Питером это наглядно показал Жирков, опустив молодого. В другие времена, Юру бы на этой бровке закопали.

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