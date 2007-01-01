Андрей Федун: «Болейте не за Карреру – болейте за «Спартак»!

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун поделился мнением о приезде Массимо Карреры в Москву.

– Я в принципе не понимаю таких, кто заявляет: «Мы болеем за Карреру». Это просто прекрасно! Поддерживайте Массимо, если он возглавит какую-то команду. В Италии, например.

Как по мне, если болеешь за клуб, так болей за него всегда. Или, если ты, условно, фанат Криштиану, тогда перебирайся за ним из Мадрида в Турин. Но ни «Реал», ни «Ювентус» тут уже ни при чем.

Так и со «Спартаком». Есть правильные решения руководства и тренерского штаба, есть неправильные. Повторю – обсуждайте, критикуйте. Но устраивать такое… Даже не знаю как это назвать… И ради чего? Вот этот вопрос – главный.

– Каррера побывал на «Открытие Арене» на встрече с «Зенитом». Но не в президентской ложе, куда его приглашал «Спартак», а в другом месте. Как восприняли поступок итальянца?

– Каждый человек имеет право делать так, как считает нужным. Заплатил за дорогой билет, принес доход клубу – да не вопрос. Заслуги Массимо никто не принижает, он яркая страница в истории «Спартака», но потом ушел результат…

Обиделся ли я, что Каррера не принял приглашение? Нет – скорее, это тренер выглядел обиженным. Кстати, на стадионе мы не пересекались.

– А что испытываете, когда трибуны до сих пор из матча в матч заряжают «A tutti! Avanti! Massimo Carrera!» («Вперед! Вместе! Массимо Каррера» – прим. Sports.ru)?

– Еще раз выскажу личное мнение: хочется болеть за конкретного человека – пожалуйста, болейте! Но! Если вам дорог «Спартак», поддерживайте его. Как команду, существующую с 1922 года. Болейте не за Карреру – болейте за «Спартак»!