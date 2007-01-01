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    «Арсенал» летом может купить Алабу и Умтити

    Руководство «Арсенала» планирует до пяти покупок в период летнего трансферного окна, сообщает The Independent.

    По информации источника, главный тренер Унаи Эмери хочет усилить центр защиты. На это места планируют пригласить Самуэля Умтити из «Барселоны». Француз проводит третий сезон в каталонском клубе. Срок его соглашения истекает в июне 2023 года.

    Ожидается, что лондонский клуб вступит в переговоры с «Баварией» по трансферу крайнего защитника Давида Алабы. Контракт австрийца, выступающего за немецкий клуб с 2011 года, истекает в июне-2021.

    • Transfermakrt оценивает 25-летнего Умтити в 70 миллионов евро, 26-летнего Алабу – в 55.
    • После 30 туров АПЛ «Арсенал» занимает 4 место в турнирной таблице.
    • Соперник по 1/4 финала Лиги Европы – «Наполи». Матчи состоятся 11 и 18 апреля.

    Источник: The Independent

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +278

      EsKamilio 2 минуты назад

      Нет не может

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1613

      I_R_O_N_M_A_N 2 минуты назад

      Ага, а ещё Мбаппе и Роналду с Месси...

      0
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      Рейтинг: +7404

      DeStar 11 минут назад

      Вот алабу еще может быть, так как бавария как раз купила двух фланговых защитников.
      Значит алабу они готовы продать думаю. Все же на банки сидеть он не захочет. так что тут у арсенала, думаю, шансы высокие.
      А вот с умтити вряд ли)

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      Рейтинг: +64530

      Рубик Докоян 15 минут назад

      Купить-то может, только кто же их Арсеналу продаст ?...

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