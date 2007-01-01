«Арсенал» летом может купить Алабу и Умтити

Руководство «Арсенала» планирует до пяти покупок в период летнего трансферного окна, сообщает The Independent.

По информации источника, главный тренер Унаи Эмери хочет усилить центр защиты. На это места планируют пригласить Самуэля Умтити из «Барселоны». Француз проводит третий сезон в каталонском клубе. Срок его соглашения истекает в июне 2023 года.

Ожидается, что лондонский клуб вступит в переговоры с «Баварией» по трансферу крайнего защитника Давида Алабы. Контракт австрийца, выступающего за немецкий клуб с 2011 года, истекает в июне-2021.