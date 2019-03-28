Ахметов: «Если ЦСКА выиграет РПЛ, подстригусь налысо. А свой первый гол отпраздную в стиле Спайдермена»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал, на что он готов пойти в случае победы армейцев в РПЛ и о том, как намерен отпраздновать дебютный гол в карьере.

«Бутсы со стразами, как у Погба? Почему нет? Этот человек делает стиль. Если уж он каждую неделю прически меняет, то стразы на бутсах – это вообще нормально.

А что касается меня, краситься не буду. Но если ЦСКА выиграет чемпионат, я подстригусь налысо. Мы уже с Федей Чаловым договорились, что оба это сделаем. А когда забью свой первый гол, отпраздную его в стиле Человека-паука. У меня и бутсы со Спайдерменом: в Казани была благотворительная акция, мы с ребятами надевали костюмы супергероев. Я тогда был в костюме Человека-паука; мне он самому нравится, а мой племянник вообще от него без ума», – сказал Ахметов.