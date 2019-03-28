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    Ахметов: «Если ЦСКА выиграет РПЛ, подстригусь налысо. А свой первый гол отпраздную в стиле Спайдермена»

    Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал, на что он готов пойти в случае победы армейцев в РПЛ и о том, как намерен отпраздновать дебютный гол в карьере.

    «Бутсы со стразами, как у Погба? Почему нет? Этот человек делает стиль. Если уж он каждую неделю прически меняет, то стразы на бутсах – это вообще нормально.

    А что касается меня, краситься не буду. Но если ЦСКА выиграет чемпионат, я подстригусь налысо. Мы уже с Федей Чаловым договорились, что оба это сделаем. А когда забью свой первый гол, отпраздную его в стиле Человека-паука. У меня и бутсы со Спайдерменом: в Казани была благотворительная акция, мы с ребятами надевали костюмы супергероев. Я тогда был в костюме Человека-паука; мне он самому нравится, а мой племянник вообще от него без ума», – сказал Ахметов.

    • 21-летний футболист перешел в московский клуб из «Рубина» летом 2018 года.
    • В этом сезоне хавбек сыграл за ЦСКА 21 матч и сделал три результативные передачи.
    • Ахметов дебютировал на взрослом уровне в сентябре 2014 года и пока не забил ни одного мяча.

    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12460

      shinnik 1 минуту назад

      Шаг к популярности...

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      Рейтинг: +6049

      parevg 13 минут назад

      Главное не забудь, а то бывший главный тренер ЦСКА обещал сбрить усы...
      Наверное бритву купить не может.

      1
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      Рейтинг: +647

      Стаz 1 час назад

      Я тут ржал, по украинским оказывается этот супергерой называется Людина Павук

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      Рейтинг: +652

      Mirak92 > Стаz 32 минуты назад

      Да не так и гарно!

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