Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    2 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?

    Савин продаст манекен, с которым столкнулся Заболотный, и направит деньги на благотворительность

    Бывший нападающий «Крыльев Советов», а ныне видеоблогер Евгений Савин сообщил, что выставит на продажу манекен с базы «Зенита».

    В феврале на одной из тренировок петербуржцев нападающий команды Антон Заболотный налетел на этот манекен и упал, чем вызвал громкий смех партнеров.

    «За последние четыре года «Зенит» приобрел 35 игроков, продал 15, отдал в аренду 28. Но этот трансфер однозначно лучший и самый продуктивный.

    Я забрал с базы «Зенита» манекен Заболотного и в ближайшие сутки планирую его продать, а деньги потратить на футбольную благотворительность (отчитаюсь за каждую копейку).

    Завтра в 23:59 подводим итоги аукциона. Стартовая цена – 10 тысяч рублей», – написал Савин в инстаграме.

    text

    Источник: Инстаграм Евгения Савина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:18
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77069
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru