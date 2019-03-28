Савин продаст манекен, с которым столкнулся Заболотный, и направит деньги на благотворительность

Бывший нападающий «Крыльев Советов», а ныне видеоблогер Евгений Савин сообщил, что выставит на продажу манекен с базы «Зенита».

В феврале на одной из тренировок петербуржцев нападающий команды Антон Заболотный налетел на этот манекен и упал, чем вызвал громкий смех партнеров.

«За последние четыре года «Зенит» приобрел 35 игроков, продал 15, отдал в аренду 28. Но этот трансфер однозначно лучший и самый продуктивный.

Я забрал с базы «Зенита» манекен Заболотного и в ближайшие сутки планирую его продать, а деньги потратить на футбольную благотворительность (отчитаюсь за каждую копейку).

Завтра в 23:59 подводим итоги аукциона. Стартовая цена – 10 тысяч рублей», – написал Савин в инстаграме.