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    Галицкий выделил автобус «Анжи» для поездки из Ростова-на-Дону в Краснодар

    Президент «Краснодара» Сергей Галицкий выделит автобус футболистам «Анжи» для поездки на игру с «быками» в 21-м туре РПЛ. Об этом сообщил генеральный директор дагестанского клуба Абсалутдин Агарагимов.

    Сегодня стало известно, что в целях экономии махачкалинцы отправятся на матч с черно-зелеными с пересадками: сначала команда Магомеда Адиева долетит до Ростова-на-Дону, а оттуда поедет в Краснодар на автобусе.

    «Несомненно, главному тренеру виднее, скажется обратная дорога на автобусе из Краснодара в Махачкалу на подготовке к следующему матчу или нет. Он отвечает за функциональное состояние игроков, за результат, и только он выстраивает процесс подготовки команды к играм. В то же время клуб сегодня вынужден жить по средствам. Не от хорошей жизни мы вынуждены экономить буквально на всем.

    Первоначально мы и в Краснодар планировали ехать на автобусе, но, как только появилась малейшая возможность улучшить логистику команды, мы сделали все возможное и сумели посадить команду на рейсовый самолет Махачкала – Ростов-на-Дону. Оттуда до Краснодара нам тоже придется добираться на автобусе, но все-таки 250 километров это не 900, как если бы мы ехали прямиком из Махачкалы.

    В этом вопросе мы очень благодарны руководству ФК «Краснодар» и лично Сергею Николаевичу Галицкому, которые, несмотря на расстояние, согласились отправить за нами свой автобус в аэропорт Ростова-на-Дону. Дело в том, что предыгровая тренировка у нашей команды запланирована на утро субботы, после чего автобус отвозит команду в аэропорт и выезжает в Краснодар. Встретить команду в Ростове-на-Дону он не успевает физически.

    На следующий день после игры из Краснодара действительно есть удобный рейс в Махачкалу, но на него у нас просто физически нет денег. Ведь такой перелет подразумевает не только покупку билетов, но и дополнительный день в отеле Краснодара. Эти расходы для нас на сегодняшний день слишком существенные. Поэтому обратно мы вынуждены ехать на автобусе. Будем надеяться, что четырех дней до матча с «Динамо» нашим футболистам хватит, чтобы восстановиться и набраться сил», – сказал Агарагимов.

    • Встреча «Краснодар» – «Анжи» пройдет в воскресенье, 31 марта, и начнется в 19:00 по московскому времени.
    • После 20-ти туров махачкалинская команда занимает 14 место в турнирной таблице, краснодарцы – четвертое.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:15
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1341

      WhiteEgon 58 секунд назад

      Помню, когда Анжи был денежным пузырем, на бомбардире и на соккере столько черных псевдоболел сидело и трещали, что Анжи лучший и т.д. и т.п.
      И где они сейчас, когда команде действительно нужна поддержка?

      0
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      Рейтинг: +293

      Randy Ram 4 минуты назад

      Вот бы такого Галицкого, да в волгоградский Ротор...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4577

      KLIM777 7 минут назад

      значит можно ставить на тотал больше полтора на краснодар)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3153

      Спартач80 9 минут назад

      Так снимайтесь,а не нойте,в чём проблема?!...

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