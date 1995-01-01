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    Чтобы сэкономить, «Анжи» поедет на игру с «Краснодаром» из Ростова-на-Дону на автобусе

    «Анжи» сыграет в гостях с «Краснодаром» в матче 21-го тура РПЛ.

    В субботу махачкалинцы вылетят самолетом в Ростов-на-Дону, откуда поедут на игру на автобусе. Такой маршрут клуб из Дагестана выбрал в целях вынужденной экономии.

    Предыгровую тренировку «Анжи» проведет в Краснодаре.

    • Встреча «Краснодар» – «Анжи» состоится в воскресенье, 31 марта, и начнется в 19:00 по московскому времени.
    • После 20-ти туров команда Магомеда Адиева занимает 14-е место в турнирной таблице, краснодарцы идут четвертыми.

    Источник: Официальный сайт «Анжи»

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    Сегодня, 13:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +207

      DENZILLO-Спартак 1 минуту назад

      Ну а что же вы нищеброды, когда заявлялись в премьер лигу нормальный бюджет не заявляли?! Надоел этот бордак-раз у команды нет денег элементарно на содержание команды, включая зп игроков, перелёты и т.п. то не х... заявляться в премьер лигу-играйте во дворах! А раз рпл допускает, то пускай теперь сама их дотирует!

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