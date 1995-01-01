Чтобы сэкономить, «Анжи» поедет на игру с «Краснодаром» из Ростова-на-Дону на автобусе

«Анжи» сыграет в гостях с «Краснодаром» в матче 21-го тура РПЛ.

В субботу махачкалинцы вылетят самолетом в Ростов-на-Дону, откуда поедут на игру на автобусе. Такой маршрут клуб из Дагестана выбрал в целях вынужденной экономии.

Предыгровую тренировку «Анжи» проведет в Краснодаре.