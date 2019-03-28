Адиев: «Из Краснодара вернемся в Махачкалу на автобусе. Это займет 14 часов и скажется на подготовке к «Динамо»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал, что изначально команда планировала добираться на матч 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» из Махачкалы на автобусе.

Сегодня стало известно, что в целях экономии «Анжи» сначала долетит на самолете до Ростова-на-Дону, а уже оттуда поедет в Краснодар на автобусе.

«Изначально действительно планировали на матч с «Краснодаром» ехать на автобусе, однако в последний момент нашли рейс до Ростова. Оттуда уже поедем на автобусе. Но, к сожалению, обратная дорога будет полностью автобусом.

Это очень плохо, мы же все-таки клуб РФПЛ. Но на текущий момент мы не можем себе этого позволить, хотя на следующий день есть очень удобный рейс, и цена небольшая. Это скажется на подготовке к «Динамо». Между матчами всего шесть дней, и ехать 14 часов на автобусе обратно – такое не может не сказаться. Но у нас нет выбора, будем готовиться и стараться побеждать», – сказал Адиев.