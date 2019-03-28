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    Адиев: «Из Краснодара вернемся в Махачкалу на автобусе. Это займет 14 часов и скажется на подготовке к «Динамо»

    Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал, что изначально команда планировала добираться на матч 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» из Махачкалы на автобусе.

    Сегодня стало известно, что в целях экономии «Анжи» сначала долетит на самолете до Ростова-на-Дону, а уже оттуда поедет в Краснодар на автобусе.

    «Изначально действительно планировали на матч с «Краснодаром» ехать на автобусе, однако в последний момент нашли рейс до Ростова. Оттуда уже поедем на автобусе. Но, к сожалению, обратная дорога будет полностью автобусом.

    Это очень плохо, мы же все-таки клуб РФПЛ. Но на текущий момент мы не можем себе этого позволить, хотя на следующий день есть очень удобный рейс, и цена небольшая. Это скажется на подготовке к «Динамо». Между матчами всего шесть дней, и ехать 14 часов на автобусе обратно – такое не может не сказаться. Но у нас нет выбора, будем готовиться и стараться побеждать», – сказал Адиев.

    • Встреча «Краснодар» – «Анжи» пройдет в воскресенье, 31 марта, и начнется в 19:00 по московскому времени.
    • После 20-ти туров клуб из Дагестана занимает 14-е место в турнирной таблице, краснодарцы – четвертое.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:35
    Комментарии2
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      Рейтинг: +41

      Prodriver 7 минут назад

      Зачем клуб с такими финансовыми возможностями вообще нужен? Расформировать его побыстрее нужно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +360

      Hoahin 37 минут назад

      "между матчами всего шесть дней"
      Скажите ему кто-нибудь, как в Англии играют, и сколько отдыхают там.

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