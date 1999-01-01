«Чемпионат»: Игнатьев теперь не сможет покинуть «Краснодар» летом за фиксированную сумму

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев продлил контракт с клубом. По информации «Чемпионата», по новому соглашению футболист не сможет беспрепятственно покинуть команду в летнее трансферное окно, выплатив фиксированную сумму.
По предыдущему контракту Игнатьев мог это сделать летом. Игрок мог выплатить клубу компенсацию (равную сумме первоначального трансфера и зарплаты за оставшийся период действия соглашения), после чего он имел бы право свободно покинуть команду.
- Новое соглашение, как и предыдущее, действует до 2022 года.
- Перед матчем 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (3 марта) Игнатьев отказался продлевать соглашение с «Краснодаром» и на следующий день был переведен во вторую команду.
- 24 марта игрок должен возобновить тренировки с первой командой.