«Чемпионат»: Игнатьев теперь не сможет покинуть «Краснодар» летом за фиксированную сумму

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев продлил контракт с клубом. По информации «Чемпионата», по новому соглашению футболист не сможет беспрепятственно покинуть команду в летнее трансферное окно, выплатив фиксированную сумму.

По предыдущему контракту Игнатьев мог это сделать летом. Игрок мог выплатить клубу компенсацию (равную сумме первоначального трансфера и зарплаты за оставшийся период действия соглашения), после чего он имел бы право свободно покинуть команду.