Варга: «Черчесов не давал нам заданий искать ему место в Британии»

Футбольный агент Шандор Варга рассказал о работе с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

– Договор распространяется на территорию Англии, контракт подписан еще до начала ЧМ-2018.

– Он хочет уехать и трудиться в Британии?

– Никто не хочет уезжать. Станислав очень доволен работой в сборной, дорожит ею и успехом в России. Войти в топ-10 тренеров по версии ФИФА – это не так плохо.

– В чем же тогда заключается ваша деятельность по Черчесову в Англии?

– Это не значит, что мы сейчас ведем какие-то переговоры. Приведу пример – «Арсенал» вел Аршавина два-три года, решение о покупке было принято не сразу. Если у Моуринью есть агент Мендеш, это же не значит, что его трудоустраивают сразу после того, как тренер становится свободным.

Связь Англии и Черчесова в том, что наш главный офис в этой стране, Станислав так посчитал нужным. Но он не давал нам заданий искать ему место в Британии.