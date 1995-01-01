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    Варга: «Черчесов не давал нам заданий искать ему место в Британии»

    Футбольный агент Шандор Варга рассказал о работе с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

    – Договор распространяется на территорию Англии, контракт подписан еще до начала ЧМ-2018.

    – Он хочет уехать и трудиться в Британии?

    – Никто не хочет уезжать. Станислав очень доволен работой в сборной, дорожит ею и успехом в России. Войти в топ-10 тренеров по версии ФИФА – это не так плохо.

    – В чем же тогда заключается ваша деятельность по Черчесову в Англии?

    – Это не значит, что мы сейчас ведем какие-то переговоры. Приведу пример – «Арсенал» вел Аршавина два-три года, решение о покупке было принято не сразу. Если у Моуринью есть агент Мендеш, это же не значит, что его трудоустраивают сразу после того, как тренер становится свободным.

    Связь Англии и Черчесова в том, что наш главный офис в этой стране, Станислав так посчитал нужным. Но он не давал нам заданий искать ему место в Британии.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18711

      gol_kak_sokol 32 секунды назад

      Б стал бульварным сайтом. Нормальных журналистов здесь как не было, так и нет. Готовы печатать любое говно.

      0
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      Рейтинг: +3178

      ivany4 8 минут назад

      А с какого перепугу агент стал оправдываться и обсуждать дела своего клиента???

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11803

      DOCTOR PENALTY 28 минут назад

      Как то смешно.

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