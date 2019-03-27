Роналду пожал плечами и ответил «нормально» на вопрос о штрафе в 20 тысяч от УЕФА

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал, как он отреагировал на штраф в размере 20 тысяч евро, который УЕФА наложил на него по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:0).

На вопрос журналиста о своей реакции на наказание португалец сначала пожал плечами, а потом ответил: «Нормально».

В первой игре 1/8 финала ЛЧ мадридцы дома победили со счетом 2:0. Празднуя второй гол, главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне обхватил свои гениталии руками, показывая, что его у команды есть яйца.

В ответной встрече Роналду оформил хет-трик, после чего сделал жест, напоминающий жест аргентинского специалиста.

Симеоне за свой поступок также был оштрафован на 20 тысяч евро.