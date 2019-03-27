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    Роналду пожал плечами и ответил «нормально» на вопрос о штрафе в 20 тысяч от УЕФА

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал, как он отреагировал на штраф в размере 20 тысяч евро, который УЕФА наложил на него по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:0).

    На вопрос журналиста о своей реакции на наказание португалец сначала пожал плечами, а потом ответил: «Нормально».

    В первой игре 1/8 финала ЛЧ мадридцы дома победили со счетом 2:0. Празднуя второй гол, главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне обхватил свои гениталии руками, показывая, что его у команды есть яйца.

    В ответной встрече Роналду оформил хет-трик, после чего сделал жест, напоминающий жест аргентинского специалиста.

    Симеоне за свой поступок также был оштрафован на 20 тысяч евро.

    Источник: AS

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    Сегодня, 18:49
    Комментарии4
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      Рейтинг: +551

      kupryaev 36 минут назад

      на самом деле яйца есть только у того, кто получит 40 тысяч евро

      0
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      Рейтинг: -185

      SuperPAV9 46 минут назад

      Правильно дибил же

      0
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      Рейтинг: +329

      Санёк 17 1 час назад

      Рона как всегда своём репертуаре

      0
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      Рейтинг: +3202

      Lester84 1 час назад

      Если он после проигрышей команды себе Бентли покупает для поднятия настроения, то что для него эти 20 тысяч?))

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