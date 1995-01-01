«Милан» и «Интер» хотят снести «Сан-Сиро». Жители города выступают против

«Милан» и «Интер» дали согласие на снос своей домашней арены «Сан-Сиро».

Существующий стадион планируется разрушить, как только завершатся работы по строительству новой арены вместимостью 60 тысяч человек.

Тем не менее эта идея вызвала бурное недовольство среди жителей города, которые теперь намерены провести референдум по данному вопросу.

Представитель политической партии Forza Italia Пьетро Татарелла уже предупредил, что попытается собрать 15 тысяч подписей, необходимых для проведения голосования, когда оба клуба официально объявят о своих планах снести «Сан-Сиро».

«Это не просто стадион, но и один из самых узнаваемых символов города», – сказал Татарелла.