«Арсенал» хочет купить Умтити у «Барселоны»

Не отдаст его Барселона.
«Арсенал» заинтересован в приобретении центрального защитника «Барселоны» Самуэля Умтити.
Предполагается, что каталонцы могут продать француза ближайшим летом, чтобы освободить место в составе для защитника «Аякса» Матейса де Лигта.
Футбольный директор лондонцев Рауль Санллехи ранее работал в «Барселоне». В 2016 году функционер подписал Умтити для каталонского клуба из «Лиона», и теперь хочет видеть его в «Арсенале».
- В свое время сине-гранатовые заплатили «Лиону» за защитника 25 миллионов евро.
- Контракт француза с «Барселоной» рассчитан до 2023 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Умтити в 70 миллионов евро.