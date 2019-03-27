«Арсенал» хочет купить Умтити у «Барселоны»

«Арсенал» заинтересован в приобретении центрального защитника «Барселоны» Самуэля Умтити.

Предполагается, что каталонцы могут продать француза ближайшим летом, чтобы освободить место в составе для защитника «Аякса» Матейса де Лигта.

Футбольный директор лондонцев Рауль Санллехи ранее работал в «Барселоне». В 2016 году функционер подписал Умтити для каталонского клуба из «Лиона», и теперь хочет видеть его в «Арсенале».