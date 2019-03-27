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    «Арсенал» хочет купить Умтити у «Барселоны»

    «Арсенал» заинтересован в приобретении центрального защитника «Барселоны» Самуэля Умтити.

    Предполагается, что каталонцы могут продать француза ближайшим летом, чтобы освободить место в составе для защитника «Аякса» Матейса де Лигта.

    Футбольный директор лондонцев Рауль Санллехи ранее работал в «Барселоне». В 2016 году функционер подписал Умтити для каталонского клуба из «Лиона», и теперь хочет видеть его в «Арсенале».

    • В свое время сине-гранатовые заплатили «Лиону» за защитника 25 миллионов евро.
    • Контракт француза с «Барселоной» рассчитан до 2023 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Умтити в 70 миллионов евро.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +61773

      zigbert 8 минут назад

      Не отдаст его Барселона.

      1
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      Рейтинг: +88

      ivan1321 24 минуты назад

      Арсенал купит Умтити ,Барселона Промеса ,а Фалько едет в Спартак и еще кучу классных новостей от бомбардира !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +553

      SarJr 33 минуты назад

      что за дичь?! барса играет в 2 центр дефа. пике стареет, ленгле как то не выглядет игроком основы. это как раз получается 2 места под 2ух основных лигта и умтити. и не надо никого продавать

      0
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      Рейтинг: +1143

      InterMilLano1908 58 минут назад

      Азаза а че сразу не Месси?)))

      0
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      Рейтинг: -175

      SuperPAV9 > InterMilLano1908 3 минуты назад

      Месси старый уже

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